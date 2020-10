Gratis: Layers of Fear 2 & Costume Quest 2 geschenkt im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es passend zu Halloween dieses Mal zwei attraktive Grusel-Spiele kostenlos zum Download.

Vergrößern Layers of Fear 2 ist eine Woche lang gratis im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store

Im Epic Games Store ist nicht nur ein großer Halloween-Sale gestartet, sondern auch bei den neuen Gratis-Spielen geht es um Horror. Nicht weil die beiden Spiele, die es wieder eine Woche lang kostenlos gibt, so schlecht sind. Ganz im Gegenteil: Mit Layers Of Fear 2 und Costume Quest 2 gibt es dieses Mal zwei ziemlich gute Spiele im Gesamtwert von knapp 30 Euro geschenkt. Sie können bis zum 29. Oktober, 16 Uhr deutscher Zeit der eigenen Epic-Games-Spielbibliothek hinzufügt werden und verbleiben dann auch dauerhaft in Ihrem Besitz. Einzige Bedingung: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung müssen Sie für Ihr Epic-Games-Profil aktivieren.

Layers of Fear 2: Die Entwickler bezeichnen das Spiel (Wert: 25 Euro) als "psychologisches Horrorspiel", welches aus der Ego-Perspektive gespielt werden kann und der Schwerpunkt auf Erkundung und Handlung liegt. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Hollywood-Stars, der dem Ruf eines mysteriösen Regisseurs folgt, um an Bord eines Überseedampfers die Hauptrolle in einem Film zu spielen.

Zum Gratis-Download: Layers of Fear 2

Costume Quest 2: Das Spiel (Wert 12 Euro) stammt von Double Fine, dem Spielestudio von Tim Schafer (Monkey Island, Day of the Tentacle, Psychonauts). Eine ordentliche Prise Humor ist also garantiert. Aus der Spielbeschreibung: "Erkunde gruselige zeitlose Landschaften, ziehe entzückende neue Kostüme an, mit denen du dich in mächtige Hallo-Krieger verwandelst, und sammle noch unheimlichere Süßigkeiten-Karten, mit denen du im Kampf gegen eine von Hygiene besessene Legion von Bösewichten gerüstet bist."



Zum Gratis-Download: Costume Quest 2