Gratis-Geschenk zu jedem Aktionsprodukt im neuen Saturn-Flyer

In Saturns neuem Aktionsprospekt gibt es zu jedem Angebot ein kostenloses Zusatzprodukt oder einen Gutschein.

Beim Elektrofachhändler Saturn gibt es aktuell einige spannende Angebote aus dem neuen Aktions-Flyer. Dieses Mal gibt es dabei nicht einfach nur Angebote, denn unter dem Motto "Geschenke für alle!", gibt es zu jedem Aktions-Produkt aus dem Angebote-Prospekt ein kostenloses Zusatzprodukt oder Genschenkgutschein. Die Aktions-Angebote wie TVs, Notebooks, Konsolen, Smartphones und mehr sind vom 1. März ab 8 Uhr früh bis zum 16. März um 8:59 Uhr gültig.

Einige Highlights aus dem Angebote-Prospekt haben wir hier für Sie zusammengestellt:

TVs

Grundig 49GUB7062 Fire TV Edition

Zusatzprodukt: Grundig DSB 950 Soundbar (Wert: 53,99 Euro)

49 Zoll, UHD 4K, Smart-TV, LED TV, 1100 VPI

für 399 Euro



LG 55UM74507LA

Zusatzprodukt: LG BD 250 Blu-Ray-Player (Wert 69 Euro)

55 Zoll, UHD 4K, Smart-TV, TM100 (50 Hz)

für 466 statt 499,99 Euro



Notebooks, Convertibles & Chromebooks

Acer Chromebook 514 (CB514-1HT-P1BM)

Zusatzprodukt: Google Nest Mini, Smart Speaker (Wert: 54,99 Euro)

Chromebook mit 14 Zoll, Pentium Prozessor, 8 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel HD 505

für 399 statt 479 Euro



HP Pavilion x360 14-dh0325ng

Zusatzprodukt: HP DeskJet 2630 + Office Home and Student 2019 (Wert: 189,99 Euro)

Convertible mit 14 Zoll, Pentium Gold Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 610

für 499 Euro

Microsoft Surface Go

Zusatzprodukt: Type-Cover + Office Home and Student 2019 (Wert: 129,99 Euro)

mit 10 Zoll Display, Pentium Gold Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD 615

für 549 statt 599 Euro

Dell G7 7790

Zusatzprodukt: 100-Euro-Gutschein + Office H&S 2019 (Wert: 129,99 Euro)

Gaming-Notebook, 17,3 Zoll, i5-CPU, 8 GB RAM, 1 TB HDD, 128 GB SSD, RTX 2060

für 1199 statt 1299 Euro



Konsolen

Nintendo Switch Lite

Zusatzprodukt: Inkling - Super Smash Bros. Collection (Wert: 12,99 Euro)

portable Spielekonsole

für 199 statt 214,99 Euro in Türkis - Gelb - Grau - Limited Edition



Sony PS4 1 TB

Zusatzprodukt: Fifa 20 + Controler (Wert: 94,99 Euro)

Jet Black + 2 Controller

für 299 statt 339 Euro

oder alternativ:



Sony PS4 1 TB: EA Sports Fifa 20-Bundle

Jet Black + 2 Controller

für 299 statt 379 Euro

Microsoft Xbox One X 1 TB – Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle

Zusatzprodukt: Need for Speed Heat (Wert: 54,99 Euro)

für 289,99 statt 499 Euro



Action-Cams

DJI Osmo Pocket

Zusatzprodukt: DJI Osmo Pocket, Wasserfestes Gehäuse (Wert: 53,99 Euro)

Handheld-Gimbal, Schwarz

für 319 statt 325,99 Euro

Gopro Hero 8

Zusatzprodukt: Gopro AJDBD-001-EU, Ladegerät (Wert: 49,99 Euro)

Action Cam, WLAN, GPS, Schwarz

für 388 statt 389,99 Euro



Smartphones

Google Pixel 3a

Zusatzprodukt: Google Nest Mini, Smart Speaker (Wert: 54,99 Euro)

64 GB

für 315 statt 325 Euro in Just Black - Clearly White

Samsung Galaxy A51

Zusatzprodukt: Realpower PB-10000mini HD (Wert: 17,99 Euro)

128 GB

für 333 statt 349,99 Euro in Black - Blue - White



Huawei P30

Zusatzprodukt: Huawei MiniSpeaker (Wert: 39 Euro)

128 GB

für 449 statt 499,99 Euro in Black - Breathing Crystal - Aurora

Google Pixel 4

Zusatzprodukt: Google Nest Mini, Smart Speaker (Wert: 54,99 Euro)

64 GB

für 529 statt 549 Euro in Just Black - Clearly White

Tablets

Apple iPad (2019)

Zusatzprodukt: Apple Pencil, Eingabestift (Wert: 99 Euro)

Tablet, 128 GB, 10.2 Zoll, iPadOS

für 459 statt 459,99 Euro in Space Gray - Silver - Gold

Das waren nur einige Highlights der Aktions-Produkte aus dem neuen Angebote-Prospekt. Auf der Saturn-Aktionsseite finden Sie noch viele weitere Angebote zu Schnäppchen-Preisen mit spannenden Gratis-Zugaben.

