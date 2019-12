Gratis-Games bei Epic, kostenloses Anspielen bei Steam

Michael Söldner

Am Wochenende lassen sich wieder viele Spiele kostenlos auf Steam ausprobieren, Epic verschenkt sogar Games.

Vergrößern Epic Games verschenkt jeden Tag ein neues Spiel. © epicgames.com

Von Freitag bis Sonntag können im Rahmen der Free Weekends wieder mehrere Spiele auf Steam kostenlos ausprobiert werden. Prügelspielfans kommen beispielsweise mit Street Fighter 5 auf ihre Kosten. Wahlweise können sogar Freunde mit in die Arena steigen, dabei seine guten Manieren zu behalten, dürfte aber schwierig werden. Ebenfalls kostenlos anspielbar ist Mad Machines , in dem Roboter-Kämpfer in Arenen gegeneinander antreten müssen: Der letzte Überlebende gewinnt. Das letzte Spiel im Bunde ist der VR-Shooter //store.steampowered.com/app/963930/Contractors/:Contractors , der neben Multiplayer-Partien auch einen Schießstand umfasst.

Dauerhaft behalten lassen sich die Free Games aus dem Epic Store : Bis zum 31. Dezember kann sich jeder Nutzer täglich ein neues Spiel kostenlos sichern. Immer um 17 Uhr deutscher Zeit wird das Gratis-Angebot ausgetauscht. Danach bleiben 24 Stunden, um das Spiel der eigenen Bibliothek hinzuzufügen. Aktuell gibt es den Strategie-Hit Into the Breach gratis. Das nächste Gratis-Spiel sollte heute um 17 Uhr auftauchen. Wer Prime-Mitglied ist, kann sich bei Twitch ebenfalls fünf Spiele sichern. Dabei handelt es sich aber eher um unbekannte Spiele wie Hue, Hover, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Toejam & Earl: Back in the Groove oder When Ski Lifts Go Wrong.

