Gratis-Games: Vier Spiele am Wochenende kostenlos

Michael Söldner

Rainbow Six: Siege, Killing Floor 2 und Call of Duty: Modern Warfare sind am Wochenende kostenlos, dazu kommt ein Geschenk.

Vergrößern Rainbow Six: Siege ist auch fünf Jahre nach dem Release beliebter denn je. © ubisoft.com

Wer sich am Wochenende in Mehrspieler-Scharmützel stürzen möchte, dafür aber kein Geld ausgeben will, ist bei den großen Anbietern digitaler Spiele gut aufgehoben. So kann bei Uplay der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege bis zum 15. Juni kostenlos auf dem PC ausprobiert werden. Dank immer neuer Inhalte und einer weiter wachsenden Community ist der Titel aus dem Jahr 2015 heute attraktiver denn je. Bei Battle.net wartet hingegen der Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare auf eine kostenlose Anspielsession bis zum 15. Juni. Während der Modus Warzone dauerhaft kostenfrei bleibt, können Kampagne und Multiplayer nur an diesem Wochenende unverbindlich getestet werden.

Bei Steam wartet hingegen eine kostenlose Anspielmöglichkeit für das Zombie-Koop-Actionspiel Killing Floor 2. Auf 13 Karten können sich hier Freunde gemeinsam durch eine Untoten-Apokalypse kämpfen. Bis zum 15. Juni kann der Titel unverbindlich ausprobiert werden. Ein dauerhaftes Geschenk ist hingegen der klassische Plattformer Snake Pass, den es bis zum 14. Juni im Humble Store ohne zusätzliche Kosten gibt. Normalerweise werden hier knapp 20 Euro fällig. Wer sich den ungewöhnlichen und knallbunten Titel einmal gesichert hat, kann ihn dauerhaft behalten. Wem die Auswahl nicht zusagt, der findet auch im Epic Games Store ebenfalls zwei Gratis-Spiele .

Rainbow Six: Siege bei Uplay kostenlos ausprobieren



Call of Duty: Modern Warfare bei Battle.net kostenlos ausprobieren



Killing Floor 2 bei Steam kostenlos ausprobieren



Snake Pass im Humble Store kostenlos herunterladen