Gratis-Game: The Escapists kostenlos im Epic Store

Michael Söldner

Die Betreiber des Epic Games Store verschenken in dieser Woche das actionreiche Strategiespiel „The Escapists“.

Vergrößern Der Epic Game Store verschenkt aktuell das Action-Strategiespiel "The Escapists". © epicgames.com

Wer für das bevorstehende Wocheende noch auf der Suche nach einem Strategiespiel ist, in dem auch die Action nicht zu kurz kommt, der sollte dem Epic Games Store einen Besuch abstatten. Dort gibt es bis zum 30. September das 2015 erschienene Spiel „The Escapists“ absolut unverbindlich geschenkt. Voraussetzung ist lediglich eine Registrierung im Epic Games Store, die sicherlich auch für spätere Gratis-Games interessant sein dürfte. Das aktuelle Gratis-Game „The Escapists“ bietet viel spielerische Freiheit und setzt auf einen ansehnlichen Retro-Look.

Konkret versetzt der Titel den Spieler in die Uniform eines Gefängnisinsassen, der seine Flucht plant. Aufgabe des Spiels ist es daher, den eigenen Ausbruch in die Tagesabläufe im Gefängnis einzupassen. Wer sich hier in Ruhe umschaut, entdeckt schnell neue Möglichkeiten für die Flucht. Denn es bleibt dem Spieler in „The Escapists“ frei überlassen, wie er seinen Ausbruch gestaltet. So bietet sich beispielsweise ein Loch im Zaun für die Flucht an, doch auch ein Tunnel aus der eigenen Zelle ist möglich. Im Fokus stehen daher eine gute Planung und perfektes Timing. Schon kleinste Fehler können dazu führen, dass der Coup am Ende doch mißglückt. Sowohl die Optik als auch der Sound sind an Spiele aus den 80er und 90er Jahren angelehnt. Entsprechend „retro“ klingt der Soundtrack, die 8-Bit-Figuren passen daher gut zum Gesamteindruck. Die Spielerschaft auf Steam bescheinigt dem Titel eine positive Durchschnittswertung von 90 Prozent. Die Fachpresse ist indes weniger begeistert und vergibt im Durchschnitt 71 von 100 Punkten. Normalerweise werden für den Titel 15 Euro fällig, die sich aktuell sparen lassen.



„The Escapists“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen