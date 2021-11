Gratis-Game: Eigenständiger Borderlands-2-DLC im Epic Store

Michael Söldner

Für kurze Zeit gibt es im Epic Game Store einen eigenständigen „Borderlands 2“-DLC zum kostenlosen Download.

Vergrößern Im Epic Game Store wartet ein "Borderlands 2"-DLC zum Nulltarif. © borderlands.com

Wer sich für das Spielprinzip von „Borderlands 2“ erwärmen kann, sollte in dieser Woche unbedingt dem Epic Game Store einen Besuch abstatten. Dort wird für kurze Zeit der DLC „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“ verschenkt, der auch ohne das Hauptspiel funktioniert. Die Erweiterung soll die Vorfreude auf das kommende „Tiny Tina’s Wonderlands“ steigern, welches im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll.

Per Klick zur eigenen Sammlung hinzufügen

Die Aktion gilt bis zu 16. November um 17 Uhr. Bis dahin kann „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung“ („Assault on Dragon Keep“) kostenlos im Epic Games Store der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Dazu muss nach dem Einloggen nur der „Holen“-Button betätigt werden. Danach steht das Spiel für immer in der eigenen Sammlung zur Verfügung. Normalerweise schlägt die Erweiterung mit 9,99 Euro zu Buche.

Viel Spaß, auch für Freunde

Voraussetzung für spaßige Stunden ist lediglich ein Gefallen des überspitzten Humors von „Borderlands“. In diesem Fall kann direkt in das Wonderlands-Abenteuer eingestiegen werden. Im Spiel stellen sich dem Spieler Skelette und Drachen in den Weg. Als Belohnung für die Befreiung einer Königin locken magische Waffen. Die Schauplätze reichen von düsteren Wäldern, dunklen Gruften bis zu unheimlichen Festungen. Wahlweise stehen sechs unterschiedliche Kammer-Jäger zur Auswahl, mit jeweils eigenen Skills und Anlagen. Wahlweise können auch Freunde der Spielsession beitreten. Die Schusswaffen sind gewohnt übertrieben, dazu kommen Blitze und Feuerbälle, die die eigene Figur mit den Händen abfeuern kann. Der Umfang des Spiels umfasst ungefähr zehn Stunden. Wer also für das Wochenende noch nach einem kostenlosen Spiel sucht, wird hier fündig.

