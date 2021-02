Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort können Sie sich das "IT-Grundschutz-Kompendium (Edition 2021)“ des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gratis herunterladen.

Vergrößern Gratis-Download: "IT-Grundschutz-Kompendium (Edition 2021)“ des BSI © TierneyMJ/Shutterstock.com

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine aktualisierte Version des „IT-Grundschutz-Kompendiums“ veröffentlicht. Diese „IT-Grundschutz-Kompendium (Edition 2021)“ ersetzt die bisher gültige Ausgabe 2020. Laut BSI umfasst das Kompendium jetzt 97 so genannte „IT-Grundschutz-Bausteine“. Neu hinzugekommen sind mit der 2021er-Edition „die IT-Grundschutz-Bausteine CON.10 Entwicklung von Webanwendungen und INF.11 Allgemeines Fahrzeug.“

Wenn man sich das lange Inhaltsverzeichnis durchliest, erkennt man sofort den granularen Aufbau des Kompendiums. Die zahlreichen Autoren versuchen wirklich alle denkbaren Aspekte zu berücksichtigen. Das Kompendium eignet sich also eher nicht für die Abendlektüre, sondern ist für Sicherheitsbeauftragte, Administratoren und andere professionelle IT-Anwender als Nachschlagewerk gedacht.

Das BSI beschreibt den Einsatzzweck beziehungsweise die Zielgruppe so: „Das IT-Grundschutz-Kompendium ist ein Angebot für Anwender, um für die unterschiedlichsten Gefahren im Bereich Informationssicherheit gewappnet zu sein. Erste Schritte zur Absicherung von Netzen und Daten, der Aufbau eines Managementsystems zur Informationssicherheit oder der Schutz von besonders sensiblen Daten: Mit den bewährten und praxistauglichen Empfehlungen des IT-Grundschutzes ist eine Institution hinsichtlich der Informationssicherheit gut aufgestellt.“ Und weiter: „ Im ersten Teil der IT-Grundschutz-Bausteine werden mögliche Gefährdungen erläutert, im Anschluss wichtige Sicherheitsanforderungen. Die IT-Grundschutz-Bausteine sind in zehn unterschiedliche Schichten aufgeteilt und reichen thematisch von Anwendungen (APP) über Industrielle IT (IND) bis hin zu Sicherheitsmanagement (ISMS).“

Sie können sich das IT-Grundschutz-Kompendium (Edition 2021) kostenlos und ohne Anmeldung jetzt sofort hier als PDF herunterladen (der Download ist 10 MB groß). Alternativ können Sie eine gedruckte Version bei der Reguvis Fachmedien GmbH erwerben.