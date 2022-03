Gran Turismo 7: Wegen Wartung 24 Stunden unspielbar

Michael Söldner

Gran Turismo 7 erfordert eine permanente Internetverbindung. Als Ergebnis konnten Spieler nun 24 Stunden keine Rennen fahren.

"Gran Turismo 7" erfordert eine permanente Internetverbindung zum Spielen.

Schon zum Release stand das Playstation-Rennspiel „Gran Turismo 7“ in der Kritik dafür, dass es eine permanente Internetverbindung benötigt. Ohne Online-Anbindung lassen sich nur sehr wenige Bestandteile des Rennspiels nutzen, die Karriere bleibt beispielsweise außen vor. Zu einem Problem wurde diese Designentscheidung nun erstmals für alle Spieler: Nach der Veröffentlichung des Updates mit der Versionsnummer 1.07 kam es zu Problemen. Entwickler Polyphony Digital reagierte mit Wartungsarbeiten, die für einen Ausfall von über 24 Stunden sorgten.

Verärgerte Spieler

Auf Twitter teilten die Macher von „Gran Turismo 7“ lediglich mit, dass sich der Zeitraum der Serverwartung verlängern werde. Zwar entschuldigten sich die Entwickler gleichzeitig bei den Spielern, diese waren jedoch sehr verärgert darüber, dass sie ihr Spiel für so lange Zeit nicht nutzen konnten.

Online-Zwang gegen Cheater

Für nahezu alle Modi in „Gran Turismo 7“ wird eine aktive Internetverbindung vorausgesetzt. Darunter fällt auch die Kampagne, die sich in früheren Teilen noch problemlos ohne Internet bestreiten ließ. Lediglich der Arcade-Modus kann auch ohne Serveranbindung gespielt werden. Hier lassen sich aber keine neuen Autos oder Ingame-Credits verdienen. Der Online-Zwang soll laut Polyphony Digital Cheater eindämmen. Der unerwünschte Nebeneffekt ist jedoch, dass Spieler mit Internetproblemen oder bei einem Server-Ausfall nur einen Bruchteil ihres Spiels nutzen können. Bleibt zu hoffen, dass Polyphony Digital seine Entscheidung zum Online-Zwang noch einmal überdenkt. Dies wäre auch mit Blick auf die Zukunft sinnvoll: Wenn die Server des Spiels in ein paar Jahren abgeschaltet werden, wird auch „Gran Turismo 7“ damit zu einem recht nutzlosen Spiel.



