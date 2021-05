Grafikkarten: RTX 3080 Ti kommt zwei Wochen später

Michael Söldner

Die Grafikkarte RTX 3080 Ti soll zwei Wochen später zusammen mit der RTX 3070 Ti vorgestellt werden.

Vergrößern Die Ti-Version der RTX 3080 soll deutlich mehr Performance bieten. © nvidia.com

Die eigentlich für den 18. Mai angedachte Grafikkarte RTX 3080 Ti wurde von Nvidia um knapp zwei Wochen auf den 31. Mai verschoben. Nvidia will an diesem Tag neben der neuen High-End-Grafikkarte mit der RTX 3070 Ti auch eine kleinere Version vorstellen, die preislich günstiger sein soll. Erste Testberichte zur RTX 3080 Ti sollen zudem ab dem 2. Juni veröffentlicht werden, die Reviews der RTX 3070 Ti folgen später am 9. Juni. Zu diesen Terminen dürften die beiden Karten wohl auch in den Handel kommen.

Die Spezifikationen der beiden Karten stehen zwar noch nicht offiziell fest, zahlreiche Leaks lassen jedoch schon viele Rückschlüsse auf die Leistungsdaten der Karten zu. Demnach soll die RTX 3080 über 10.240 CUDA-Kerne verfügen. Damit läge sie nur knapp hinter dem aktuellen Flaggschiff RTX 3090 mit 10.496 CUDA-Kernen.

Auch die Anzahl der RT-Kerne für Raytracing fällt nur leicht von 82 (RTX 3090) auf 80 (RTX 3080 Ti). Dafür kommt die RTX 3080 Ti wohl aber nur mit der Hälfte des Videospeichers daher und ist entsprechend mit 12 GB GDDR6X-Speicher ausgestattet. Der maximale Stromverbrauch liegt im Vergleich mit 320 Watt etwas niedriger als bei der RTX 3090 (350 Watt).

Preise für die RTX 3080 Ti stehen indes noch nicht fest. Bei der RTX 3070 Ti handelt es sich hingegen um eine verbesserte Version der RTX 3070. Die Anzahl der CUDA-Kerne steigt von 5.888 auf 6.144, die RT-Kerne werden von 46 auf 48 erhöht. Anstelle 8 GB GDDR6-Speicher kommen bei der RTX 3070 Ti wohl aber 8 GB GDDR6X-Speicher zum Einsatz. Dadurch steigt die Bandbreite von 448 GB/s auf 608 GB/s an. Damit dürfte auch ein Anstieg im Stromverbrauch verbunden sein, der aber noch nicht näher bekannt ist. Auch die Preise der RTX 3070 Ti liegen noch nicht vor, die RTX 3070 wurde für 499 US-Dollar in den Handel gebracht.

RTX 3080 Ti: Für Mining-Zwecke wohl uninteressant