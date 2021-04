Grafikkarten: Bringt Nvidia auch die GTX 1080 Ti zurück?

Michael Söldner

Nvidia denkt offenbar über Neuauflagen der betagten Grafikkarten GTX 1080 Ti, GTX 1650 und RTX 2060 nach.

Vergrößern Die GTX 1080 Ti von Nvidia könnte als Neuauflage erscheinen. © nvidia.com

Die aktuell knappen Produktionskapazitäten, eine erhöhte Nachfrage durch die Coronakrise sowie ein verstärktes Interesse durch Scalper und Miner hat dazu geführt, dass die aktuellen Grafikkarten von Nvidia und AMD nur schwer zu bekommen oder deutlich teurer sind als vom Hersteller angedacht. Diese Entwicklung sorgt für merkwürdige Marktreaktionen: So kündigte Hersteller Palat schon im März eine Neuauflage der GTX 1060 an. Nun machen Gerüchte um zwei weitere Grafikkarten früherer Zeiten die Runde, die neu in den Handel gebracht werden könnten.

Dabei handelt es sich einmal um die im März 2017 vorgestellte Geforce GTX 1080 Ti. Grundlage für das Gerücht um eine Neuauflage ist ein Post in einem koreanischen Hardware-Forum . Dort berichtet ein Nutzer von einer gelieferten Ersatz-Grafikkarte für seine defekte EVGA GTX 1080 Ti. Dabei handle es sich um eine komplett neue Grafikkarte des gleichen Typs, die wohl in diesem Jahr gefertigt wurde. Gut möglich, dass Nvidia die Produktion des alten Grafikchips ohne offizielle Ankündigung wieder gestartet hat, um die hohe Nachfrage nach Grafikkarten durch Spieler und Miner zu befriedigen.

Auch eine weitere alte Grafikkarte könnte als Neuauflage erscheinen: Einem Bericht des chinesischen Magazins Channel Gate zufolge, soll auch die 2019 vorgestellte GTX 1650 erneut produziert werden. Die Fertigung sei bereits angelaufen, um Nutzern eine Grafikkarte anbieten zu können, die für alltägliche Aufgaben ausreicht. Damit reiht sich möglicherweise die nächste Grafikkarte in die Neuauflagen-Riege ein: Anfang des Jahres brachte Nvidia bereits die GTX 1050 Ti wieder in den Handel. Zudem denkt der Hersteller über eine Produktion der RTX 2060 nach, die Anfang 2019 vorgestellt wurde. Über angedachte Preise für die Neuauflagen liegen noch keine Informationen vor.

