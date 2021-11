René Resch

Anhaltende Lieferengpässe haben keine Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft bei Gopro - Hero10 Black verkauft sich top.

Vergrößern Gopro: Hero10 Black verkauft sich blendend, Chip-Knappheit ohne Auswirkungen © Gopro

Gopro geht nicht davon aus, dass Lieferengpässe, unter anderem im Chip-Bereich, zu einer Beeinträchtigung für das Unternehmen im Weihnachtsgeschäft führen. Die beliebten Action-Cams sollen also ohne Probleme erhältlich sein, berichtet auch The Verge.

"Trotz der Engpässe in der Lieferkette, von denen viele Branchen betroffen sind, haben wir erfolgreich mit unseren Lieferanten zusammengearbeitet, um Bestände zu produzieren, die unsere Umsatzerwartungen für das vierte Quartal unterstützen", sagte CEO Nick Woodman, als er am Donnerstag die Finanzergebnisse des dritten Quartals des Unternehmens erläuterte. "GoPro.com und unsere Einzelhandelspartner werden in dieser Weihnachtssaison für die Kunden einsatzbereit sein."

Hero10 Black verkauft sich hervorragend

Somit könnte sich das Weihnachtsgeschäft für Gopro als besonders lukrativ herausstellen. Denn die neue Action-Cam des Unternehmens, die Hero10 Black verkauft sich ohnehin, trotz des höheren Preises, hervorragend. Gopro teilte am Donnerstag mit, dass 98 Prozent der rund 800.000 Kameras, die im dritten Quartal verkauft wurden, mindestens 300 US-Dollar kosteten - gegenüber 83 Prozent im dritten Quartal 2020. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Kameras lag im dritten Quartal bei 381 US-Dollar, ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zudem sei das aktuelle dritte Quartal, dass Beste das des Unternehmens seit 2017 zu verzeichnen hat. Gopro verbuchte einen Umsatz von 317 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 49 Millionen US-Dollar. Das beste Quartal eines jeden Jahres ist für Gopro jedoch das Letzte. Somit könnte sich Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr für das Unternehmen besonders gut verlaufen.