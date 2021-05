Googles Fuchsia OS für erstes Gerät verfügbar

Michael Söldner

Das von Google entwickelte Fuchsia OS läuft erstmals auf dem Nest Hub der ersten Generation.

Vergrößern Der Nest Hub der ersten Generation läuft bald mit Fuchsia OS als Betriebssystem. © google.com

Wer im Besitz des Nest Hubs der ersten Generation ist, darf sich aktuell über ein wichtiges Update des 2018 veröffentlichten Geräts freuen. Zwar ändere sich nichts an der grundlegenden Funktionalität des Nest Hub, dafür tauscht Google das im Hintergrund arbeitende Cast OS gegen das eigens entwickelte Fuchsia OS aus. Seit 2016 arbeitet der Suchmaschinenriese an diesem Betriebssystem, nun wurde ein erstes Gerät damit ausgestattet. Damit verlässt das bislang primär intern getestete Fuchsia OS die Google-Labore und treibt ein offizielles Produkt des Konzerns an.

Das Update mit Fuchsia OS für den Nest Hub soll in den kommenden Monaten an alle Nutzer ausgeliefert werden. Zuerst kommen die Teilnehmer des Preview Programms zum Zug. Da sich am Interface und den Funktionen des Geräts nichts ändert, könnten viele Nutzer den Umstieg gar nicht mitbekommen. Dennoch will sich Google mit der Auslieferung offenbar Zeit lassen, vermutlich will man größere Probleme und eine damit verbundene Rufschädigung für das neue Betriebssystem um jeden Preis verhindern. Wie Google mit künftigen Produkten verfahren will, bleibt offen. Es wäre naheliegend, dass Google den Austausch von Cast OS mit Fuchsia OS auf weiteren Geräten plant. Doch nicht nur im Smart Home soll Fuchsia OS zum Einsatz kommen. Es könne auch Smartphones oder Desktop-Rechner antreiben und Android-Anwendungen nativ ausführen.

Fuchsia soll Android in 5 Jahren komplett ersetzen