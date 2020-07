Google zeigt den Nest Smart Speaker mit Foto und Video

Denise Bergert

Google hat den neuen Nest Smart Speaker enthüllt. Mit Hardware-Details ist der Konzern jedoch noch sparsam.

Vergrößern Der neue Nest Smart Speaker erinnert an den Google Home Max. © Google

Nachdem geleakte interne Dokumente und Fotos in dieser Woche bereits die Existenz eines neuen Nest Smart Speaker bestätigten , nutzt Google den Leak und reicht umgehend die offizielle Ankündigung des Lautsprechers nach. Gegenüber dem IT-Magazin The Verge bestätigte Google, dass das Nest-Team aus dem Home Office an einem neuen smarten Lautsprecher arbeitet. Der Konzern veröffentlichte im Zuge der Bestätigung außerdem ein erstes Produktfoto sowie ein kurzes Teaser-Video, das den Nest Smart Speaker im Hintergrund zeigt.

Der Nest Smart Speaker wirkt auf den ersten Blick wie eine geschrumpfte, vertikale Version des Google Home Max. Der Lautsprecher ist stoffbezogen, bietet ein kompaktes, abgerundetes Design und wird den Mutmaßungen zufolge, sowohl in Hellblau als auch in einem hellen Rosa-Ton verfügbar sein. Durch seinen Gummi-Fuß steht der Lautsprecher rutschfest. An der Rückseite findet sich ein Eingang für das Stromkabel sowie ein kleiner Schalter zum Stummschalten des Nest Smart Speakers. Welche Features der Lautsprecher bieten wird und wann er erscheinen soll, ist bislang noch unklar. Weitere Details folgen vermutlich in den nächsten Wochen.