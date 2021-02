Google wirft Titanic wegen Papst-Karikatur aus dem Play Store

Denise Bergert

Die App des Satire-Magazins Titanic wurde von Google wegen einer "anstößigen" Karikatur für den Play Store gesperrt.

Vergrößern Google bezeichnet den Titel der Dezember-Ausgabe als "obszön". © Titanic

Kurz vor Veröffentlichung der Februar-Ausgabe der Satire-Zeitschrift Titanic hat Google die Titanic-App für seinen Play Store gesperrt. Abonnenten, welche die App bereits installiert haben, können zwar noch darauf zugreifen, jedoch keine neuen Ausgaben mehr laden. Allen anderen Play-Store-Nutzern wird die App nicht mehr angezeigt. Als Erklärung für die Sperre der Titanic-App nennt Google eine Karikatur auf dem Titel der Dezember-Ausgabe des vergangenen Jahres. Darauf zu sehen ist Papst Franziskus mit nacktem Po, aus dem ein Kruzifix ragt sowie eine Jesus-Darstellung mit entblößtem Geschlechtsteil. Google stört sich außerdem an der neuen Januar-Ausgabe in der der Dezember-Titel im Innenteil noch einmal klein abgebildet ist, sowie an den April-Ausgaben der Jahre 2018 und 2019, auf deren Titeln jeweils ein kopulierendes Paar abgebildet ist.

Die Titanic-Redaktion zeigte sich in dieser Woche kampfbereit und weigerte sich, die betreffenden Ausgaben aus ihrem digitalen Play-Store-Angebot zu löschen. "Titanic wird sich nicht selbst zensieren, um dem verkniffenen Humor von Monopolwichsern in San Fernando Valley, äh: Silicon Valley gerecht zu werden," erklärt Chefredakteur Moritz Hürtgen. Sollte Google die Titanic-App mit allen Ausgaben wieder freischalten, will Titanic den Play Store dauerhaft verlassen.