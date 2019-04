Google will am 7. Mai etwas "Großes" präsentieren

Panagiotis Kolokythas

Google hat für den 7. Mai die Präsentation von etwas "Großem" aus dem Pixel-Universum angekündigt.

Vergrößern Neues Pixel-Smartphone könnte am 7. Mai vorgestellt werden

Google hat im Google Play Store eine Seite eingerichtet, auf der mit der Überschrift "Unterstützung ist unterwegs" angekündigt wird: "Am 7. Mai wartet etwas Großes auf dich im Pixel-Universum". Die Seite führt zu einem Promo-Video für den neuen Avengers-Superheldenfilm, Avengers: Endgame, und die dazu passenden AR-Sticker für Pixel-3-Geräte.

Und was passiert nun am 7. Mai 2019? An dem Tag beginnt Googles Entwicklermesse Google I/O 2019 in Mountain View, also am Hauptsitz von Google. Traditionell wird die mehrtägige Messe mit einer Keynote gestartet, in der Google eine Aussicht auf kommende Produkte und neue Smartphones gibt.

Für die Google I/O 2019 wird aktuell mit der Vorstellung neuer Pixel-Smartphones gerechnet. Den Gerüchten zufolge wird Google dabei in diesem Jahr das Pixel 3a mit 5,6-Zoll-Display und die größere Variante Pixel 3a XL mit 6-Zoll-Display vorstellen. Zur Ausstattung sollen ein Snapdragon 670 oder ein Snapdragon 710 gehören.

Auch interessant: Google plant billigere Pixel-Smartphones