Google verschenkt 99 Euro Stadia-Premiere-Bundle

Panagiotis Kolokythas

Google schenkt seinen Youtube-Premiere-Nutzern ein Stadia-Bundle im Wert von 99 Euro. Aktuell (noch?) nicht in Deutschland.

Vergrößern Google Stadia ist der Cloud-Gaming-Dienst von Google

Google hat eine Aktion gestartet, bei der alle Abonnenten von Youtube Premium (12 Euro/Monat) kostenlos das 99 Euro teure Bundle Stadia Premiere Edition erhalten. Allerdings ist das entsprechende Angebot aktuell nur für Nutzer in den USA verfügbar. Beim Aufruf von Deutschland aus, erscheint der Hinweis "Du hast leider keinen Anspruch auf dieses Angebot". Die Aktionsseite sollte man sich vielleicht dennoch merken, denn immerhin könnte der Hinweis "Dieses Angebot ist in deiner Region derzeit nicht verfügbar" darauf hindeuten, dass demnächst auch Youtube-Premium-Abonnenten in Deutschland das Geschenk erhalten könnten.

Für die Stadia Premiere Edition verlangt Google aktuell in Deutschland einen Preis von 97,47 Euro (mit Mehrwertsteuersenkung). Das Paket enthält einen Google Chromecast Ultra (Wert: ca. 60 Euro), den Stadia-Controller (ca. 67 Euro) und einen Zugangscode für 3 + 1 Monate zum Cloud-Gaming-Streamdienst Stadio Pro. Wer den Zugang zu Stadia Pro nicht frühzeitig kündigt, zahlt anschließend 10 Euro / Monat.

Sollte Google also das Angebot auch Abonnenten von Youtube Premium in Deutschland anbieten, wäre das eine gute Gelegenheit, Google-Hardware im Wert von 120 Euro praktisch gratis zu erhalten, selbst wenn man kein wirklich großes Interesse an Stadia (Pro) hat.

