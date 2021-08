Google veröffentlicht Youtube-App für Wear OS

Denise Bergert

Für Wear OS steht ab sofort eine Youtube-App bereit – jedoch vorerst nur für Smartwatches von Samsung.

Vergrößern Youtube Music kommt für Wear OS. © Google

Seitdem Google seine App Google Play Music on Wear OS im August 2020 eingestellt hat, warten Nutzer von Googles Streaming-Dienst auf eine neue Youtube-Music-Anwendung für das Wearable-Betriebssystem. Eine solche kündigte Google in dieser Woche in Form von Youtube Music für Wear OS an.

Die Software ist jedoch aktuell mit einigen Einschränkungen verbunden. So ist die App bislang nur auf zwei Smartwatch-Modellen von Samsung lauffähig – der Galaxy Watch 4 und der Galaxy Watch 4 Classic mit Wear OS 3. Beides Smartwatches sind erst ab 27. August 2021 erhältlich. Sofort ausprobieren lässt sich die App derzeit also noch nicht.

9to5Google hat Youtube Music Wear OS bereits getestet und ist dabei auf weitere Probleme gestoßen. So ist es mit der App zwar möglich, Musik über einen Youtube-Music-Premium-Account direkt auf die Smartwatch zu laden, das Streamen von Musik erlaubt die Software jedoch nicht. So benötigen Nutzer zum Musik hören zwar kein Smartphone mehr – die Smartwatch und Kopfhörer reichen aus – sie müssen jedoch mit dem begrenzten Speicherplatz auf ihrem Wearable auskommen. Der Download von Songs funktioniert zudem auch nur dann, wenn die Smartwatch mit ihrem Ladegerät verbunden ist. Wann die App auch für andere Wear-OS-Geräte verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.