Google straft Clickbait-Websites in der Suche ab

Denise Bergert

Websites, die nur darauf ausgelegt sind, Clicks zu generieren, sollen künftig in den Suchergebnissen abgestraft werden.

Vergrößern Google bestraft Clickbait in den Suchergebnissen. © Google

Google hat heute angekündigt, die Anzeige von Suchergebnissen in seiner Suche weiter verfeinern zu wollen. Ein besonderes Augenmerk will der Konzern dabei auf Websites legen, du nur dazu gedacht sind, Klicks zu generieren – sogenannte Clickbait-Websites.

Clickbait in den Suchergebnissen

Die Macher von Clickbait-Websites tragen Inhalte zu beliebten Suchbegriffen zusammen, um so möglichst viele Nutzer über die Google-Suche abzuholen und Klicks zu generieren, die für die Seitenbetreiber wiederum zu Werbeeinnahmen führen. Eigene oder neue Informationen zum Suchbegriff stellen derartige Websites meist nicht bereit. Bei der Suche nach Film-Rezensionen stoßen Nutzer so zum Beispiel häufig auf Websites, die lediglich Rezensionen von anderen Seiten in einer Übersicht zusammenfassen, jedoch keine eigenen neuen Informationen bieten. Von Suchmaschinen-Nutzern werden solche Websites laut Google häufig als störend und wenig hilfreich empfunden.

Aus diesem Grund nimmt Google in der nächsten Woche einige Änderungen an der englischsprachigen Google-Suche vor. Diese Änderungen sollen es Nutzern erleichtern, “hilfreiche Inhalte zu finden, die von und für Menschen gemacht wurden.“ Mit dem “Update für hilfreiche Inhalte“ für die Google-Suche will Google gegen Inhalte vorgehen, die in erster Linie für ein gutes Ranking in der Suchmaschine erstellt wurden. “Unoriginelle, minderwertige Inhalte“ sollen so in den Suchergebnissen nicht mehr gut platziert werden. Wann das Update auch für die deutsche Version der Google-Suche ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Deutsche Nutzer werden also vorerst noch ein wenig länger mit Clickbait-Websites in den Suchergebnissen leben müssen.