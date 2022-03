Google stopft 0-Day-Lücke in Chrome

Frank Ziemann

Google hat ein neues Sicherheits-Update für seinen Browser Chrome bereitgestellt. Darin haben die Entwickler eine Sicherheitslücke geschlossen, die bereits für Angriffe ausgenutzt wird.

Google hat Chrome auf die Version 99.0.4844.84 aktualisiert, um eine gravierende Schwachstelle zu beheben. Im Chrome Release Blog nennt Prudhvikumar Bommana die behobene Sicherheitslücke, die ein externer Forscher entdeckt und am 23. März anonym gemeldet hat. Die Lücke ist als als hohes Risiko eingestuft und wird bereits für Angriffe ausgenutzt.



Bei der Schwachstelle CVE-2022-1096 handelt sich um eine Typverwechslung in der Javascript-Engine V8. Weitere Details hat Google nicht veröffentlicht. Wie hoch die Prämie für den Entdecker ausfallen wird, ist auch noch nicht bekannt. In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates





Andere Chromium-basierte Browser





Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser müssen nun wieder nachziehen und ihre Programme möglichst schnell aktualisieren. In der aktuellen Version Microsoft Edge 99.0.1150.52, erschienen am 24. März, steckt Chromium 99.0.4844.74. Microsoft hat bereits ein Update angekündigt. In Brave 1.36.119 vom 21. März werkelt immerhin schon Chromium 99.0.4844.83.



Vivaldi wird die Chromium-Generation 99 komplett überspringen. Die aktuelle Vivaldi-Version 5.1.2567.66 basiert noch auf Chromium 98, enthält jedoch dessen Version 98.0.4758.136, in der alle bis Mitte März bekannten Sicherheitslücken beseitigt sind. Edge, Brave und Vivaldi waren also, trotz aller Versionsunterschiede, vor dem neuesten Chrome-Update auf dem bis dahin aktuellen Sicherheitsstand.



Anders Opera : Mit Opera 85.0.4341.18 vom 23. März haben die Norweger zwar auf Chromium 99 umgestellt, doch handelt es sich noch um die Chromium-Version 99.0.4844.51, die Anfang März aktuell war. Das bedeutet, Opera hinkt einmal mehr zwei Sicherheits-Updates hinterher.



Chrome 99.0.4844.88 für Android ist ebenfalls bereits erhältlich. Am 29. März will Google Chrome 100 veröffentlichen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: