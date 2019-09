Google liefert Dark Theme für Gmail aus

Denise Bergert

Google beginnt mit der Auslieferung eines Dark Theme für die Gmail-App auf Android- und iOS-Geräten.

Vergrößern Das Gmail-Dark-Theme steht in den nächsten Tagen für iOS- und Android-Nutzer bereit. © Google

Wie Google über den Micro-Blogging-Dienst Twitter bekannt gegeben hat , beginnt der Suchmaschinen-Konzern in dieser Woche mit der Auslieferung eines Dark Theme für die E-Mail-App Gmail. Das in Schwarz- und Grautönen gehaltene Layout für die Applikation ist sowohl für Android- als auch für iOS-Nutzer verfügbar.

Wer bereits Android 10 oder iOS 13 nutzt, bei dem wird das Dark Theme in der E-Mail-App automatisch aktiviert, wenn der Dark Mode auf den System freigeschaltet ist. Auf Pixel-Smartphones schaltet sich das Dark Theme in Gmail außerdem automatisch ein, sobald der Batterie-Sparmodus aktiviert wurde. Bei älteren Android- und iOS-Versionen ist das Dark Theme nicht automatisch aktiv. Hier müssen Nutzer in der Gmail-App zu den Settings navigieren. Unter diesem Menüpunkt findet sich nun die neue Einstellung „Theme“, unter der sich das Dark Theme für Gmail zuschalten lässt. Wer das Feature in seiner Gmail-App noch nicht angezeigt bekommt, muss sich noch ein wenig gedulden. Laut der offiziellen Google-Mitteilung , dauert die Auslieferung des Dark Theme auf alle Geräte und App-Versionen bis zu 15 Tage.