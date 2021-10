René Resch

Google hat sein "Pixel Fall Launch"-Event offiziell angekündigt. Am 19. Oktober 2021 werden die neuen Smartphones präsentiert.

Vergrößern Google kündigt Pixel-Event für 19. Oktober an © Google

Google hält seine Tradition bei und wird im Oktober noch ein Hardware-Event abhalten und seine neuen Pixel-Smartphones vorstellen. Das Pixel-Event "Pixel Fall Launch" wird, wie vom Unternehmen angekündigt, am 19. Oktober 2021 stattfinden. Hier wird Google dann sein neues Pixel 5a, Pixel 6 sowie Pixel 6 Pro der Öffentlichkeit präsentieren.

Google schrieb dazu: "Am 19. Oktober stellen wir Ihnen offiziell das Pixel 6 und Pixel 6 Pro vor - die völlig neu gestalteten Google-Telefone. Angetrieben von Tensor, Googles erstem eigenen mobilen Chip, sind sie schnell, intelligent und sicher. Und sie passen sich an dich an. #Pixel6Launch"

Vieles ist bekannt, aber es gibt noch ein paar Fragezeichen

Aufgetauchte Leaks und Ankündigungen haben dabei schon einiges über die kommenden Google-Smartphones verraten, auch wir berichteten darüber:

Neben dem eigenen Tensor-Chip wird auch gemunkelt, dass Google ein Pixel mit faltbarem Bildschirm enthüllen könnte. Und auch Android 12 lässt noch auf sich warten, zumindest der Starttermin. Google sagt dazu nur, dass ein Push auf Pixel-Geräte in den "nächsten Wochen" beginnen wird. Dank der Beta-Versionen haben wir allerdings schon ein relativ gutes Bild von Android 12: