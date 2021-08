Google kündigt Pixel 5a 5G an

Denise Bergert

Das Pixel 5a ist eine überarbeitete Version des Pixel 4a 5G. Der Release ist jedoch nur in den USA und Japan geplant.

Vergrößern Das Pixel 5a 5G kommt vorerst nicht nach Deutschland. © Google

Google hat in dieser Woche mit dem Pixel 5a 5G eine überarbeitete Version seines Pixel 4a 5G vorgestellt . Das Smartphone bietet einen OLED-HDR-Bildschirm im 6,35-Zoll-Format und einer Auflösung 2.400 x 1.080 Pixeln. Die Bildwiederholfrequenz liegt lediglich bei 60 Hz.

Im Gehäuse werkelt wie beim Vorgänger-Modell der Snapdragon 765G. Ergänzt wird der Prozessor von sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher. Die Kamera-Ausstattung ist mit der des Pixel 4a 5G identisch. An der Rückseite verbaut Google eine Dual-Kamera mit einem Zwölf-Megapixel-Hauptsensor und einem Ultraweitwinkel-Sensor mit 16 Megapixeln. Als Kamera-Modi sind unter anderem eine Video-Stabilisierung und Nachtsicht an Bord. An der Front integriert Google ein Acht-Megapixel-Modell.

Verbessert hat Google den Akku des neuen Smartphones. Während im Vorgänger noch ein 3.800-mAh-Modell zum Einsatz kam, bietet das Pixel 5a 5G nun 4.680 mAh. Im Gegensatz zum Pixel 4a 5G ist das Smartphone nun außerdem durch eine IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt. Zur weiteren Ausstattung gehören 5G, ein klassischer Kopfhörer-Anschluss und Stereo-Lautsprecher. Ausgeliefert wird das Pixel 5a 5G mit Android 11. Google-Kunden aus den USA und Japan können das Smartphone in der Farbe „Mostly Black“ ab sofort über den Google Store vorbestellen. Die Auslieferung startet laut Google am 26. August 2021.