Google eröffnet globales Zentrum für Datenschutz in München

René Resch

Google ist die Sicherheit der User-Daten wichtig. Dazu eröffnet das Unternehmen nun ein globales Zentrum für Datenschutz in München.

Google spricht im offiziellen Google-Blog darüber, wie wichtig es dem Unternehmen sei, die privaten Informationen der User zu schützen: „Wir glauben, dass Privatsphäre und Sicherheit für alle Menschen auf der Welt gleichermaßen zugänglich sein müssen, und mit unseren Produkten ermöglichen wir jedem, klare und sinnvolle Entscheidungen rund um seine Daten zu treffen.“

Das es Google ernst ist, zeigt die Firma nun mit der Eröffnung des „Google Safety Engineering Center“ (GESC) in München in dieser Woche: „Wir erhöhen unsere Aktivitäten und verdoppeln die Zahl der Datenschutz-Experten in München bis Ende 2019 auf mehr als 200, was Deutschland zu einem globalen Drehkreuz für die produktübergreifende Datenschutzarbeit von Google macht“, schreibt Google dazu im eigenen Blog. Das Team in München wird dabei mit Datenschutzspezialisten der Google-Büros in Europa und dem ganzen Rest der Welt zusammenarbeiten. Die Produkte, die in München entwickelt werden, sollen dann auch weltweit genutzt werden.

Weiterhin gibt Google an, dass mit der Investition in München, die Mitarbeiterzahl von Google in Europa erstmals die Marke von 1.000 Mitarbeitern geknackt wird. Laut Angaben ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen in Europa.

10 Millionen Euro Förderfonds

Aber auch andere sollen von der Entwicklung bei Google profitieren. Dazu richtet Google einen Förderfonds in Höhe von 10 Millionen Euro ein, dieser trägt den Namen „Google.org Impact Challenge on Safety“: „Der Förderfonds soll gemeinnützige Organisationen, Universitäten, akademische Forschungseinrichtungen, gewinnorientierte Sozialunternehmen und andere Expertenorganisationen in ganz Europa unterstützen, die sich mit Sicherheitsthemen befassen“.

