Google: Umzug von iOS zu Android wird einfacher

Mit einer neuen App will Google aktuellen Gerüchten zufolge den Umzug von iOS zu Android vereinfachen.

Der Umzug von einem Android-Smartphone auf ein neues Android-Smartphone eines anderen Herstellers gelingt zumeist einfach. Über eine App, die auf beiden Geräten installiert wird, können Nutzer Apps, Musik, Fotos oder Kontakte transferieren. Beim Umzug von einem iOS-Gerät auf ein Android-Smartphone läuft der Wechsel meist nicht ganz so reibungslos. iPhone-Nutzer konnten bislang lediglich ihre Kontakte, SMS und Fotos zu Google Drive hochladen und die Inhalte dann von dort auf ihr neues Android-Smartphone kopieren.

Abhilfe und mehr Optionen beim Umzug von iOS auf Android könnte bald eine neue App von Google schaffen. Hinweise darauf hat 9to5Google im Quellcode der Google-App „Tool zur Datenwiederherstellung“ erspäht. Hier findet sich die Möglichkeit zum Aufbau eines WLAN-Netzwerks durch die neue App „Switch to Android“ für iOS. Einer im Quellcode versteckten Beschreibung zufolge wird „Switch to Android“ in Apples App Store zum Download bereitstehen. Auf dem neuen Android-Smartphone muss dann das „Tool zur Datenwiederherstellung“ installiert werden. Sind die Apps auf dem alten iOS-Gerät und dem neuen Android-Handy gestartet, werden die Daten über das vom Android-Smartphone aufgebauten WLAN-Netz direkt kopiert.

Neben Kontakten, SMS und Fotos könnte die neue App auch den Umzug von Apps erleichtern. Laut dem Quellcode könnte die Software die Liste der auf dem iOS-Gerät installierten Apps mit dem Play Store abgleichen und diese – sofern es sich um Gratis-Apps handelt – auf dem Android-Smartphone installieren. Wann die neue Umzugs-App für iOS verfügbar sein wird, ist noch unklar. Eine offizielle Ankündigung seitens Google steht noch aus.