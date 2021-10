Google TV bekommt Profile und Watchlisten

Denise Bergert

Google TV wird um die Möglichkeit zur Erstellung von mehreren Nutzer-Profilen mit Watchlisten erweitert.

Vergrößern Google TV unterstützt nun mehrere Profile. © Google

Wer Google TV mit mehreren Personen in einem Haushalt nutzt, bekommt nun die Möglichkeit, für jeden Nutzer ein individuelles Profil zu erstellen. Jeder Nutzer kann sich mit seinem Google-Account bei Google TV einloggen und erhält personalisierte Serien- und Film-Empfehlungen, basierend auf seinen Sehgewohnheiten.

Wie Google in einem Blog-Beitrag erklärt, werden in diese persönlichen Empfehlungen Interessen und Vorlieben mit einbezogen. Eltern können außerdem spezielle Accounts für ihre Kinder anlegen, über die altersgerechte Inhalte empfohlen werden. Für jeden Google-Account steht zudem eine eigene Watchliste zur Verfügung. Dieser können neue Inhalte zum späteren Anschauen hinzugefügt werden. Über den Google Assistant können Google-TV-Nutzer per Sprachbefehl nach passenden Empfehlungen fragen. Durch die Verknüpfung mit dem persönlichen Google-Assistant-Account sollen hier ebenfalls treffsichere Antworten gegeben werden.

Google hat außerdem seinen Ambient-Modus überarbeitet. Bei längerer Inaktivität springt dieser ähnlich wie ein Bildschirmschoner bei Google TV an und zeigt nun mehr personalisierte Informationen und Empfehlungskarten. Hier können über Shortcuts etwa Wetter-Informationen angezeigt oder Musik gestartet werden. Bleibt Google TV über längere Zeit inaktiv, schaltet der Ambient-Modus in die Darstellung von Fotos und Kunst um.

Support für die neuen Profile und den Ambient-Modus wird zuerst für Chromecast mit Google Tv sowie Google-TVs von Sony und TCL verfügbar sein. Profile werden weltweit verfügbar sein, während die neuen Ambient-Modus-Karten vorerst nur Nutzern in den USA zur Verfügung stehen werden.