Google-Suche mit neuem Easter-Egg für Film-Klassiker

Panagiotis Kolokythas

Google gratuliert einem Klassiker der Film-Geschichte zum 80. Geburtstag mit einem Easter-Egg in der weltweiten Google-Suche.

Vergrößern Wer auf die roten Schuhe klickt, sieht das neue Easter-Egg in der Google-Suche

Vor 80 Jahren, genauer am 25. August 1939, kam in den US-Kinos der Film "The Wizard of Oz" mit Judy Garland als Dorothy Gale. In Deutschland feierte der Film erst im Jahre 1951 und damit erst viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg als "Der Zauberer von Oz" seine Premiere.

Zum runden Geburtstag hat Google dem Film nun ein Easter-Egg spendiert. Wer auf der Google-Suchseite nach "The Wizard of Oz" oder "Der Zauberer von Oz" sucht, der erhält auf der Suchergebnisseite wie gewohnt in der rechten Leiste mehr Informationen zu dem Film. In dieser Filmbeschreibung gibt es aber auch ein blinkendes Extra: rote Schuhe mit Schleife. Das Easter-Egg lässt sich mit einem Klick auf diese Schuhe sowohl im Desktop- als auch mobilen Browser aktivieren.

Wird das Easter-Egg aktiviert, dann hört man aus den PC-Lautsprechern Dorothy (Judy Garland) sagen: "There´s no place like home!", der sich am besten übersetzen lässt mit "Daheim ist es am schönsten". Der Inhalt des Browser-Fensters dreht sich dann schnell und bleibt dann im Schwarz-Weiß-Modus stehen. Statt den Schuhen wird nun ein Wirbelsturm eingeblendet. Drückt man diesen, dann schreit Dorothy, alles dreht sich erneut und die Website erscheint wieder in Farbe.

Pünktlich zum 80. Geburtstag hat Warner Bros. Home Entertainment eine 4K-Fassung mit HDR angekündigt, die später im Herbst auf den Markt kommen soll. Hier die Original-Szene, in der Judy Garland aus der bunten Zauberwelt in ihre Schwarzweiß-Heimat zurückkehrt.



The Wizard of Oz war seinerzeit einer der ersten großen abendfüllenden Kino-Farbfilme, wobei das Dreistreifen-Technicolor-Verfahren zum Einsatz kam. The Wizard of Oz gehört mit zu den meistgesehenen Filmen aller Zeit und der darin gesungene Song "Over the Rainbow" wurde weltberühmt. Wenige Monate später folgte dann ein weiterer Farb-Film, der zum Kult-Film wurde: Vom Winde verweht (Gone with the Wind).