René Resch

Die Google-Suche erhält eine offizielle Dark-Mode-Funktion. In den nächsten Wochen soll diese bei allen Nutzern verfügbar sein.

Vergrößern Google-Suche erhält Dark-Mode-Funktion

Schon vor einigen Monaten hatten wir darüber berichtet, dass Google seiner Suche ein Dark-Mode-Feature verpasst - diese Information machte Google nun offiziell. Der Roll-Out soll in den nächsten Wochen für alle Nutzer vollzogen sein.

Googles Product Support Manager, Hung F. schreibt auf der Support-Seite dazu folgendes: "Hallo zusammen, ich freue mich sehr, Ihnen verkünden zu können, dass ab heute und in den nächsten Wochen das dunkle Theme für die Google-Suchseite auf dem Desktop für alle verfügbar sein wird. Vielen Dank für Ihr Feedback in diesem Forum, in dem ihr uns mitgeteilt habt, dass Sie sich diese Funktion wünschen!"

Und so funktioniert es:

Klicken Sie oben rechts auf "Einstellungen", dann weiter auf "Sucheinstellungen". Klicken Sie auf der linken Seite auf "Darstellung". Wählen Sie "Gerätestandard", "Dunkel" oder "Hell", Nach erfolgter Auswahl klicken Sie auf "Speichern".

Gerätestandard: Automatische Anpassung an das Farbschema Ihres aktuellen Geräts

Dunkel: Heller Text auf dunklem Hintergrund

Hell: Dunkler Text auf hellem Hintergrund

Zu den Suchseiten gehören u. a. die Google-Startseite, die Suchergebnisseite und die Sucheinstellungen.

Abseits von der Erklärung auf der Support-Seite, gibt es wohl auch noch eine Schnellauswahl bei der Sie fix von Hell auf Dunkel stellen können, wie hier im Bild zu sehen ist: