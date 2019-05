Hans-Christian Dirscherl

Google hat die Stellensuche-Funktion in der Google-Suche gestartet. Damit finden Sie schneller einen neuen Job.

Vergrößern Google-Suche: Google findet jetzt einen neuen Job für Sie © Google

Google hat heute die bereits aus den USA bekannte Jobsuche in seine Google-Suche auch für Deutschland integriert. Nutzer erhalten ab sofort bei der Suche nach offenen Jobs eine Übersicht über Stellenausschreibungen, die auf Partnerseiten veröffentlicht wurden.



Wenn man zum Beispiel „Bäcker Jobs München“ auf google.de eingibt, dann bekommt man eine strukturiert aufbereitete Trefferseite zu offenen Stellenangeboten für Bäcker. Am oberen Rand der Trefferseite kann man über Tabs direkt zu ausgewählten Jobportalen (von Google als Partnerseiten bezeichnet) weitersurfen, auf denen freie Stellen für Bäcker inseriert sind. Mit dem Klick auf eine Stellenanzeige im oberen Teil der Google-Suchergebnisse werden ihnen wiederum weiterführende Informationen zum Job und Unternehmen angezeigt. Klickt man dagegen auf den großen blau hinterlegten Button „Stellenangebote“, so öffnet sich eine weitere Seite. Links sind dort alle offenen Stellen für Bäcker aufgelistet und in der Mitte gibt es zu jedem Eintrag aus der linken Liste ausführliche Informationen sowie den Link zur Anzeige, auf die Sie sich sofort bewerben können.



Anhand verschiedener Filtereinstellungen können Sie die Suche zudem auf individuelle Ansprüche und Fähigkeiten anpassen. Auswahlmöglichkeiten wie Teilzeit oder Vollzeit, Wunschstadt und Branche stehen zur Verfügung. Eingeloggte Nutzer sehen außerdem durch die Verknüpfung mit Google Maps, wie lange sie bis zu der angezeigten Arbeitsstelle von ihrer aktuellen Position oder einem ausgewählten Ort brauchen würden. Um über neue, relevante Stellenanzeigen informiert zu bleiben, können Sie zudem eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten sowie die Suche inklusive der Filtereinstellungen in einem individuellen Tab speichern, der über alle Geräte hinweg verfügbar ist.



Für diese neue Erweiterung in der Google-Suche kooperiert Google laut eigenen Angaben mit zahlreichen deutschen und internationalen Partnern. 2017 ist die Stellensuche-Funktion bereits in den USA gestartet. Sie ist heute in 120 Ländern verfügbar.



Die neue Google-Jobsuche macht einen guten Eindruck, sie funktioniert schnell und scheint umfassend die freien Stellenangebote darzustellen. Für eine konkrete Suche nach offenen Stellenanzeigen mit Technikbezug, insbesondere nach offenen Jobs für IT-Experten, empfehlen sich aber besonders spezialisierte Job-Portale wie der Stellenmarkt der PC-WELT. Hier können Sie bei der Suche detailliert festlegen, wonach genau Sie suchen, also beispielsweise nach einer freien Stelle für einen Datenbankspezialisten oder für einen C-Programmierer.



Die besten Jobbörsen im Internet



Stellenmarkt der PC-WELT