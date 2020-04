Google Stadia Pro: Ab sofort 2 Monate gratis spielen

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort können Sie Google Stadia Pro zwei Monate lang kostenlos testen. Denn Google hat die Gratisversion seines Spielestreamindienstes gestartet.

Google schaltet ab sofort die Gratisvariante seines Gamestreamingdienstes Stadia frei. Das kostenlose Google Stadia steht in 14 Ländern, darunter auch Deutschland, zur Verfügung. Es kann aber bis zu 48 Stunden dauern, bis das kostenlose Stadia tatsächlich verfügbar ist.



Vom Umfang her entspricht die Gratisvariante dem bereits bekannten Stadia Pro - faktisch handelt es sich also um zwei kostenlose Probemonate für Stadia Pro. Alle Nutzer, die sich ab sofort registrieren, können Stadia Pro zwei Monate kostenlos testen und erhalten sofortigen Zugriff auf neun Spiele, die im Stadia Pro-Abonnement enthalten sind. Darunter GRID, Destiny 2: The Collection und Thumper. Weitere Spiele können Sie jederzeit im Store dazu kaufen. Auf diese gekauften Spiele können Sie auch dann weiterhin zugreifen, wenn Sie Ihr Stadia-Pro-Abonnement kündigen. Sie können sich hier bei Google Stadia anmelden - achten Sie darauf, ob die Gratisvariante bereits zur Verfügung steht.



Für Bestandskunden gilt: Wenn Sie bereits Stadia-Pro-Abonnent sind, wird Google Ihnen die kommenden zwei Monate nicht berechnen. Nach der Testphase kostet Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat. Das Abo können Sie jederzeit kündigen.



Der Zugriff auf die Spiele ist wie gehabt über den Desktop-PC mit Maus und Tastatur, von einem Laptop aus oder über ein unterstütztes Android-Smartphone mit einem kompatiblen Controller möglich.



Wegen der Coronakrise und der damit verbundenen gestiegenen Internetnutzung will Google aber die Standard-Bildschirmauflösung von 4k auf 1080p reduzieren. Damit soll die Belastung des Internets verringert werden. Diese Einschränkung gilt sowohl für Stadio Pro als auch für das jetzt gestartete kostenlose Stadia.



Google Stadia war im November 2019 für Vorbesteller der Founder’s Edition und Käufer der Premier Edition offiziell gestartet.

