Google Stadia: Jetzt mit Family Sharing

Denise Bergert

Google-Stadia-Nutzer können ihre Spiele ab sofort über die Family-Sharing-Option mit anderen Nutzern teilen.

Vergrößern Stadia bietet nun auch Family Sharing. © Google

Wie schon bei YouTube TV oder bei Google Play, können Stadia-Abonnenten nun auch über Googles Spiele-Streaming-Dienst eine Family-Sharing-Option benutzen. Stadia-Spiele lassen sich so mit Familienmitgliedern teilen, ohne dass diese ein eigenes kostenpflichtiges Abo abschließen müssen. Möglich wird das über die Google-Familiengruppe . Die Family-Sharing-Funktion benötigt nicht zwingend ein Stadia-Pro-Abo, sondern funktioniert auch mit einer Gratis-Mitgliedschaft.

Zu jedem Spiel, das per Family-Sharing geteilt wird, können Familienmitglieder eigene Speicherstände anlegen. Einige Beschränkungen gibt Google jedoch für den Service vor. So ist es nicht möglich, dass das selbe Spiel von mehreren Nutzern zur gleichen Zeit gespielt wird. Wird eines der Spiele gerade von einem anderen Nutzer gespielt, weist ein kleines Icon bei Stadia darauf hin. Das Familienmitglied, das diesen Titel ebenfalls gerade spielen wollte, muss sich in diesem Fall gedulden und warten, bis das Spiel nicht mehr genutzt wird. Das Teilen von Add-Ons oder Ingame-Währungen ist ebenfalls untersagt. Der Administrator der Familiengruppe kann über Stadia.com oder die Stadia-App Familienmitglieder hinzufügen und entfernen, Jugendschutzoptionen einstellen und Spiele vom Family-Sharing ausschließen.