Google: Produktion von Pixel 5 und Pixel 4A 5G eingestellt

Denise Bergert

Nach nur einem Jahr stellt Google die Produktion seiner beiden Smartphones Pixel 5 und Pixel 4A 5G wieder ein.

Vergrößern Das Pixel 5 und das Pixel 4A 5G werden nach weniger als einem Jahr wieder eingestellt. © Google

Wie das IT-Magazin The Verge in dieser Woche berichtet, hat Google die Produktion von zwei Smartphone-Modellen eingestellt. Sowohl das Pixel 5 als auch das Pixel 4A 5G werden nicht mehr hergestellt. In den USA sind die beiden Geräte im Google-Online-Store bereits nicht mehr verfügbar. In Deutschland scheint es hingegen noch Restbestände zu geben. Hier ist das Pixel 5 in der Farbe „Just Black“ noch ab 629 Euro verfügbar. Die Farbe „Sorta Sage“ ist nicht mehr vorrätig. Das Pixel 4A 5G ist ebenfalls in der Farbe „Just Black“ noch ab 499 Euro erhältlich.

Die beiden Smartphones launchten erst im Herbst vergangenen Jahres. Die Vorgänger-Modelle Pixel 5 und Pixel 3A blicken auf eine ähnlich kurze Produktionszeit zurück. Auch sie wurden kurz vor dem Release der beiden Nachfolge-Modelle eingestellt. Mit dem Pixel 5A 5G erscheint Ende August der Nachfolger des Pixel 4A 5G. Der Release des Pixel 6 ist ebenfalls für den Herbst geplant. Die vollständigen Hardware-Spezifikationen sowie Preise für die beiden Smartphones sollen jedoch erst in den nächsten Wochen enthüllt werden.