Hans-Christian Dirscherl

Google hat mit Google Play Pass ein Abonnement für Android gestartet. Anders als bei Konkurrent Apple Arcade umfasst das Abo aber nicht nur Spiele, sondern auch Anwendungs-Apps.

Vergrößern Google Play Pass: Google startet Spiele- und App-Abo für Android

Google hat mit Google Play Pass sein lange erwartetes Spiele- und App-Abonnement für Android vorgestellt. Google Play Pass kann man durchaus als direkten Konter zu Apples erst kürzlich vorgestelltem Apple Arcade sehen, zumal Googles Preis identisch mit dem von Apple ist. Aber anders als Apple Arcade bietet Google Play Pass nicht nur Zugriff auf Spiele.



Denn Google Play Pass umfasst zum Start über 350 Android-Spiele und Android-Anwendungs-Apps. Das Abonnement kostet 4,99 US-Dollar pro Monat. Zum Start gibt es einen Einführungspreis von 1,99 US-Dollar pro Monat für das erste Jahr, danach steigt der Monatspreis auf 4,99 Dollar. Die ersten zehn Tage lang kann man das Abonnement kostenlos testen.

Wer das Abonnement abschließt, bekommt in den Apps keine Werbung mehr zu sehen und wird auch nicht durch In-App-Käufe belästigt. Google Play Pass wird in den USA ab dieser Woche verfügbar sein, andere Staaten sollen „bald“ folgen. Der Google Play Store soll bald neben jeder App, die in Google Play Pass enthalten ist, ein mehrfarbiges Symbol anzeigen. Voraussetzung ist ein Smartphone oder Tablet mit mindestens Android 4.4.

Google Play Pass beinhaltet also nicht nur Spiele, sondern auch Nicht-Gaming-Apps. Alle innerhalb von Google Play Pass erhältlichen Spiele und Anwendungs-Apps sind auch ohne Abonnement auf Google Play erhältlich – kostenpflichtig, werbefinanziert oder mit dem Finanzierungsmodell In-App-Käufe. Falls Sie bereits eine App installiert haben, die im Google Play Pass enthalten ist, dann sollten nach Abschluss des Abonnements die darin enthaltene Werbung beendet und In-App-Käufe freigeschaltet werden. Geld zurück für den Kauf einer solchen App gibt es aber nicht.



Google zufolge sollen rund zwei Drittel der in Google Play Pass enthaltenen Apps Spiele sein, darunter Stardew Valley, Monument Valley, Limbo, und Risk sowie Star Wars: KOTOR, Mini Metro, Old Man’s Journey und Eloh, wie The Verge berichtet. Unter den Nicht-Gaming-Apps befinden sich zum Beispiel Accuweather oder Hi-Q Recorder.

Google Play Pass darf man bis zu fünf Familienmitgliedern teilen. Außerdem lässt sich Google Play Pass mit Google Parental Control kombinieren.

Dieses Youtube-Video stellt Google Play Pass vor.