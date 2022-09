Google Pixel 7 und Pixel Watch ab 6.10. vorbestellbar

Panagiotis Kolokythas

Google hat den Termin verraten, an dem es das Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Pixel Watch präsentiert. Die Details.

Vergrößern Google präsentiert Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel Watch am 6.10.2022. © Google

Google hat für den 6. Oktober 2022 ab 16 Uhr deutscher Zeit den Live-Event "MadebyGoogle" angekündigt, bei dem die neuen Geräte der Pixel-Familie präsentiert werden. Konkret werden an diesem Tag das Pixel 7, das Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch vorgestellt. Fast zeitgleich werden die Geräte dann über den Google Store und über Partner in Deutschland vorbestellbar sein. Ab wann die Geräte konkret ausgeliefert werden, verrät Google noch nicht.

Mit der Google Pixel Watch hatte Google im Mai auf der I/O 2022 einen ersten Ausblick auf seine erste Smartwatch gegeben. Bei der smarten Uhr kommt WearOS 3 zum Einsatz. Alles, was bisher über das Smartphone Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro bekannt ist, fassen wir in diesem Beitrag zusammen. Im Google Store verrät Google hier erste Details zum Google Pixel 7 Pro und Pixel 7. Dort gibt es ein paar wenige Informationen zum neuen Google-Tensor-Prozessor und den Farbvarianten, in denen die Smartphones erhältlich sein werden: Obsidian, Hazel, Schnee (Pixel 7 Pro) beziehungsweise Obsidian, Lemongrass und Schnee (Pixel 7).



Der "MadebyGoogle"-Live-Event findet am 6. Oktober ab 16 Uhr in Williamsburg / New York statt und wird per Live-Stream hier auf Youtube übertragen. Interessenten können sich auf Youtube benachrichtigen lassen, sobald der Event startet. Dazu klicken Sie einfach auf den Button "Benachrichtigung aktivieren". Zusätzlich hat Google auch hier eine Event-Seite eingerichtet, auf der es dann alle Infos zu den neuen Geräten geben wird.