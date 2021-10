Google Pixel 6 und 6 Pro vorgestellt: Neues Design, Android 12, eigene CPU

Dennis Steimels

Google hat seine Smartphones Pixel 6 und 6 Pro vorgestellt, die in völlig neuem Design, mit eigenem Chip sowie gleich mit Android 12 kommen. Hier erfahren Sie alles zu Specs, Preise und Ausstattung.

Vergrößern Pixel 6 Pro © Google

Googles neueste Smartphone-Generation hört auf den Namen Pixel 6. Zusätzlich gibt es mit dem Pixel 6 Pro noch eine besser ausgestattete Variante. Google setzt auf ein völlig neues Design, das tatsächlich sehr schick aussieht. Außerdem verbaut Google erstmals den eigenen Prozessor "Tensor", der besonders schnell, sicher und intelligent sein soll. Darüber hinaus kommen beide Geräte gleich mit aktuellem Android 12. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie auf einen Blick alle Spezifikationen. Weitere Details zu den Features sowie zum Marktstart und den Preisen haben wir darunter zusammengefasst.



Daten Pixel 6 Pixel 6 Pro Display-Technik OLED OLED Display 6,4 Zoll, FHD+ 6,7 Zoll, QHD+ Bildwiederholrate bis zu 90 Hertz bis zu 120 Hertz Hauptkamera Dual-Cam Triple-Cam Kameradetails 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 48 MP Tele (4x optisch) Videoaufnahme 4K bei 60fps 4K bei 60fps Frontkamera 8 MP / 4K 11,1 MP / 4K Maße 158,6 x 74,8 x 8,9 mm 163,9 x 75,9 x 8,9 mm Prozessor Google Tensor Google Tensor Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM Speicher 128 GB 128 | 256 GB erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja (Nano + eSIM) ja (Nano + eSIM) Mobiles Internet 5G mmWave 5G mmWave Akku 4614 mAh (30 Watt Schnellladen) 5003 mAh (30 Watt Schnellladen) Preis (UVP) 649 Euro 899 | 999 Euro Marktstart 28. Oktober 2021 28. Oktober 2021 Farben Stormy Black, Kinda Coral, Sorta Seafoam Stormy Black, Cloudy White, Sorta Sunny

Google Pixel 6 (Pro): Design, Display, Features, Software

Design: Die Pixel-6-Geräte sind optisch sehr gelungen - unserer Meinung nach. Die Rückseite besteht aus poliertem, entsprechend glatten Metall, das an Glas erinnert. Die Kamera ist in einem großen, quer verlaufenden, schwarzen Streifen verbaut, der aus dem Gehäuse hervorsteht. Das Design unterscheidet sich definitiv vom restlichen Smartphone-Markt. Google spielt sehr schön mit den Gehäusefarben: Unterhalb des Kamerastreifens ist die Farbe anders als darüber.

Vergrößern Die 3 Farben des Pixel 6 Pro: Stormy Black,, Sorta Sunny und Cloudy White © Google

Display: Sowohl das Pixel 6 als auch das 6 Pro sind mit einem OLED-Display auf der Vorderseite ausgestattet, das an den Rändern abgerundet ist und durch Gorilla Glas Victus geschützt wird (aktuellste Display-Schnutztechnik). Das Display des Pixel 6 ist mit 6,4 gegenüber dem Pro mit 6,7 Zoll etwas kleiner und löst mit Full-HD+ gegen QHD+ auch geringer auf. Allerdings werden Sie auch beim normalen Modellen keine Pixel sehen. Die Displays unterscheiden sich auch in ihrer Bildwiederholrate, die beim Pro mit 120 Hertz höher als beim Pixel 6 ist, das Inhalte mit bis zu 90 Hertz anzeigen kann. Besonders beim Scrollen, aber auch bei der normalen Bedienung des Handys werden Sie den Unterschied feststellen.

Prozessor: Google setzt erstmals auf einen eigenen Chip in den Pixel-6-Modellen, den der Hersteller "Tensor" nennt. Laut Google ist dieser bis zu 80 Prozent schneller als der Prozessor im Pixel 5. Auch ist durch die CPU der Einsatz von KI ausgereift, wodurch Funktionen wie die Spracherkennung, Live-Übersetzung und die Bildverarbeitung möglich sind, die zusätzlich noch reaktionsschneller sind.

Vergrößern Google Tensor: Googles erster eigener Prozessor © Google

Außerdem ist das Gerät mit dem Chip besonders sicher. Der neue Titan M2-Sicherheitschip arbeitet mit dem Tensor-Sicherheitskern zusammen, um sensible Daten der Nutzer, PINs und Passwörter zu schützen.



Kamera: Grundsätzlich arbeiten Pixel 6 und 6 Pro mit dem gleichen Kamera-Setup bestehend aus einer 50-Megapixel-Weitwinkel-Kamera sowie einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln. Laut Google fängt der Hauptsensor 150 Prozent mehr Licht ein als zuvor, was sich vorrangig bei schlechteren Lichtverhältnissen bemerkbar machen sollte. Beim Pixel 6 Pro kommt noch eine Tele-Kamera hinzu, mit der Sie 48-Megapixel-Fotos aufnehmen und Objekte 4-fach optisch und 20-fach digital vergrößern können.

Toll ist die Entwicklung von "Real Tone", wodurch nicht der Fokus auf die Optimierung von heller Haut gelegt wird, sondern von verschiedenen Hauttönen, um diese natürlich und schön darzustellen.

Vergrößern Pixel 6 und 6 Pro mit schwarzem Streifen auf der Rückseite, in dem die Kamera steckt. © Google

Features: Neu dabei und exklusiv für das Pixel 6 (Pro) ist der "magische Radierer" in Google Fotos. In neu aufgenommenen sowie bestehenden Bildern können Sie mit einem Fingertipp störende Objekte entfernen. Hier sind wir auf die Praxis gespannt, wie gut das klappen wird.

Mit der Funktion "Live-Übersetzung" können Sie Nachrichten in verschiedenen Sprachen verschicken, dazu zählen neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Italienisch und in einer Beta-Version auch Japanisch. Wenn Sie eine Nachricht in einem Ihrer Messenger erhalten, da nicht der Ihrer eingestellten System-Sprache entspricht, dann wird Ihnen automatisch angeboten, den Text zu übersetzen.

Dank künstlicher Intelligenz hat Google die Spracheingabe mit dem Google Assistant verbessert. Zum Beispiel können Sie jetzt noch besser Texte über Ihre Stimme diktieren in Apps wie Messages oder Gmail. Dabei setzt die Software automatisch Satzzeichen, behebt Fehler, fügt Emojis ein und verschickt die Nachricht.



Software: Das Pixel 6 (Pro) wird gleich mit Android 12 ausgeliefert, Sie profitieren also sofort von den neuesten Features. Sie können etwa ein neues Hintergrundbild einstellen und anschließend die Systemfarbe daran anpassen. Denn das System erkennt die Farben und Sie können aus verschiedenen Farbvorschläge die passende Farbeinstellung wählen.

Stark ist, dass Google besonders viel wert auf Sicherheit legt und jetzt ganze 5 Jahre Sicherheits-Updates bereitstellt.

Akku: Beide Modelle bieten jeweils eine Batterie mit viel Kapazität, die auf dem Papier für eine lange Laufzeit steht. Im Lieferumfang ist übrigens kein Netzteil enthalten, das müssen Sie separat erwerben. Beide Geräte unterstützen 30 Watt. Laut Google sind die Pixel-6-Modelle damit in 30 Minuten rund 50 Prozent geladen.

Preise und Marktstart: Vorbesteller erhalten Geschenk

Offiziellen Marktstart feiern beide Pixel-6-Geräte am 28. Oktober 2021, ab diesem Zeitpunkt sind die Geräte bei den klassischen Händlern wie Media Markt, Saturn, Otto und Co. erhältlich. Der Preis für das Pixel 6 mit 128 GB Speicher liegt bei 649 Euro UVP. Das Pixel 6 Pro mit 128 GB gibt es für 899 Euro UVP und für das 6 Pro mit 256 GB müssen Sie 999 Euro UVP auf den Tisch legen.

Bestellen Sie eines der beiden Google-Handys bis zum 27. Oktober bei einem der teilnehmenden Händler vor, dann erhalten Sie die Bose-Kopfhörer Noise Cancelling 700 im Wert von rund 400 Euro UVP kostenlos dazu. Aktuell liegt der Preis zwischen 240 und 280 Euro. Dadurch sinkt der Effektivpreis für die Geräte ordentlich, was Sie preislich sehr attraktiv macht.

Einschätzung der Pixel-6-Geräte

Die Pixel-6-Modelle kommen in schickem Design, das sich von der Masse abhebt. Auch die Farben sind sehr gelungen. Mit Android 12, ein paar exklusiven Features und dem eigenen Prozessor, der vor allem auf Performance, KI und Sicherheit setzt, bekommen Sie ein starkes Gesamtpaket. Hinzu kommen noch 5 Jahre garantierte Sicherheits-Updates und Preise, die teils unter der Konkurrenz liegen. Vor allem mit dem Vorbestellerbonus wird das Angebot sehr spannend. Wie sich die Geräte im Vergleich zur Konkurrenz schlagen, werden wir in einem Test klären. Dort prüfen wir dann unter anderem auch die Fotoqualität der Kamera.