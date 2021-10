Google Pixel 6: Gerüchte um Preis und Diktierfunktion

Denise Bergert

Aktuellen Mutmaßungen zufolge, soll das neue Google Pixel 6 zur Markteinführung in Deutschland 650 Euro kosten.

Vergrößern Die Pixel-5-Nachfolger sollen neue Tastatur-Funktionen bieten. © Google

Ein angebliches Gutschein-Heft der Elektronik-Kette Saturn verrät in dieser Woche erste Details zum Preis sowie zu den Vorbesteller Boni des neuen Pixel 6. Zur Markteinführung in Deutschland soll das Smartphone demnach 650 Euro kosten. Wer das Gerät bei Saturn kauft, bekommt im Rahmen einer Promotion die ANC-Kopfhörer Bose 700 gratis dazu. Die Over-Ear-Kopfhörer kosten aktuell rund 240 Euro.

Gerüchten zufolge wird Google zum Launch des Pixel 6 und Pixel 6 Pro außerdem seinen Google Assistent noch besser in die Google Tastatur integrieren. Wie XDA Developers berichtet, soll es Nutzern damit möglich sein, Texte per Sprachdiktat-Funktion direkt über die Tastatur einzusprechen. In englischer Sprache wird die Diktierfunktion mit dem Befehl „Hey Google, type“ gestartet. Mehrere neue Befehle helfen dann beim Editieren des Textes. Neben „Delete“ zum Löschen einzelner Wörter oder „Clear“ zum Löschen des letzten Wortes, können auch Emojis – beispielsweise mit dem Befehl „LOL Emoji“ – in den Text eingefügt werden. Per Sprachbefehl lassen sich den Gerüchten zufolge nicht nur Texte und E-Mails schreiben, sondern auch Formulare navigieren.

Die neue Diktierfunktion ist laut den aktuellen Mutmaßungen für die beiden neuen Pixel-Modelle geplant. Ob sie auch für ältere Pixel-Ausführungen erhältlich sein wird und wie lange die deutsche Lokalisierung auf sich warten lassen wird, ist noch unklar.