René Resch

Bei Media Markt erhalten Sie das beliebte Google Pixel 4a sowie das Pixel 4a mit 5G, letzteres erhalten Sie aktuell zum Angebotspreis.

Anzeige Vergrößern Google Pixel 4a & Pixel 4a mit 5G zu Dealpreisen bei Media Markt © Media Markt

Bei Media Markt erhalten Sie die beliebten Google-Smartphones wie das Pixel 4a sowie das Pixel 4a mit 5G teils zu großartigen Preisen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem soliden Smartphone sind, dass zudem aktuelle Ausstattungsmerkmalen aufweisen soll, erhalten Sie mit dem Pixel 4a mit 5G ein Spitzenkomplettpaket zum absolut fairen Preis.

Google Pixel 4a © Media Markt Das Google Pixel 4a bietet satte Prozessor-Power mit dem Qualcomm Snapdragon 730G. Weitere Ausstattungsmerkmale: 5,81 Zoll, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz und 16 MP Kamera. Media-Markt-Preis: 315 Euro



Google Pixel 4a mit 5G © Media Markt Das Google Pixel 4a mit 5G bietet ähnliche Specs, kommt jedoch mit einigen Updates um die Ecke: der schnellere Snapdragon-765G-Prozessor, ein größeres 6,2-Zoll-Display und die bessere 16-Megapixel-Kamera. Media-Markt-Preis: 429 statt 499 Euro



Das Google Pixel 4a: Starke Ausstattung zum fairen Preis

Mit dem Pixel 4a ist Google nämlich etwas zurückgerudert. So sind die neuen Google-Handys nicht mehr die teuersten High-End-Smartphones, sondern wollen mit tollen Features überzeugen. Eine Top-Kamera, ein lang durchhaltender Akku, starke Android- und Google-Funktionen sowie eine lange Update-Garantie. So konnte das Google Pixel 4a auch in unserem Test überzeugen:

"Auch wenn das Pixel 4a in diesem Jahr starke Konkurrenz hat, hat es doch eine Menge zu bieten. Im Wesentlichen wird es weniger technisch versierte Nutzer ansprechen, denen es nicht wichtig ist, ob sie 60 Hertz oder mehr haben, sondern die lieber das kompakte Design des Pixel 4a zusammen mit dem einfach zu bedienenden Android 10 (aktuell Android 11) und dem Versprechen von mindestens drei Jahren Betriebssystem-Updates haben möchten."

Weitere Google-Pixel-Smartphones bei Media Markt

Auf der Media-Markt-Webseite finden Sie noch einige weitere Pixel-Smartphones von Google zu Top-Preisen. Etwa das günstigere Google Pixel 3a, das neue Google Pixel 5 und viele Zubehörartikel der Pixel-Familie.

