René Resch

Bei Saturn und Amazon erhalten Sie aktuell das Pixel-4-Smartphone von Google zum Schnäppchenpreis.

Vergrößern Google Pixel 4 aktuell zum Top-Preis erhältlich © Saturn

Beim Elektrofachhändler Saturn gibt es aktuell das beliebte Google-Smartphone Pixel 4 zu einem reduzierten Preis. Das Pixel 4 erhalten Sie auf Saturn für den Preis von 625 statt 749 Euro. Dabei handelt es sich um ein recht gutes Angebot. Beim Blick in Preissuchmaschinen zeigt sich bis auf den Preis bei Media Markt für 629 Euro fangen die Preise bei andern Anbietern tatsächlich erst ab 749 Euro an. Das Gerät ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Google Pixel 4 [Media Markt]

Smartphone, 64 GB, Dual SIM

für 625 statt 749 Euro in Just Black - Clearly White - Oh So Orange

Auch der Versandriese Amazon ist bei dem Saturn-Preis mitgezogen. Falls Sie also lieber bei Amazon bestellen können Sie das Angebot auch dort wahrnehmen.

Google Pixel 4 [Amazon]

Smartphone, 64 GB, Dual SIM

für 625 statt 749 Euro in Just Black - Clearly White

Weitere Informationen zum Google Pixel 4 erhalten Sie in unserem Test (Text oder Video) zum Smartphone:

Google Pixel 4 im Test

