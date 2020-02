René Resch

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie aktuell das Google-Smartphone Pixel 3a XL zum günstigsten Preis im Netz.

Vergrößern Google Pixel 3a XL zum absoluten Schnäppchenpreis © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn bieten aktuell das Google-Smartphone Pixel 3a XL in zum Tiefstpreis von nur 325 Euro an - so günstig wie bei keinem anderen Händler. Das Smartphone erhalten Sie dort in der Farbe schwarz und mit 64 GB Speicherplatz. Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich, dass es sich um ein richtig starkes Angebot handelt. Das nächstbeste Angebot für das Smartphone startet bei 424,48 Euro.

Google Pixel 3a XL

64 GB, Just Black

für 325 statt 389 Euro bei Media Markt kaufen - bei Saturn kaufen

Die Versandkosten für das Pixel-Smartphone belaufen sich auf 1,99 Euro. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das Gerät kostenfrei in einem Markt Ihrer Wahl abzuholen. Wie lange das Angebot noch aktuell bleibt, darüber liegen keine Informationen vor. Preis-Kracher wie das Pixel 3a XL sind aber erfahrungsgemäß ziemlich schnell ausverkauft. Günstiger als bei Media Markt und Saturn erhalten Sie das Smartphone aktuell nirgends.

Test Fazit: Google Pixel 3a XL (07.05.2019)

Während das Gehäuse nicht sehr hochwertig wirkt, überzeugt die restliche Ausstattung des Pixel 3a XL für den Preis von 479 Euro UVP. Welches Mittelklasse-Modell setzt sonst noch auf die gleiche Kamera wie im teuren Flaggschiff-Gerät? Wobei wir hier erwähnen müssen, dass Google sowieso "nur" auf eine Single-Cam setzt statt auf eine aufwändige Multi-Cam wie Huawei im P30 Pro (Test), die viel zu teuer für die Mittelklasse wäre.

Die Performance in den Benchmarks ist nicht herausragend und der Speicher ist nicht erweiterbar. Dafür hält der Akku lange durch und Sie bekommen die neueste Android-Version mit all ihren Funktionen mindestens drei Jahre lang. Allein das ist schon ein Top-Argument für die Pixel-Geräte.

Video-Beschreibung einblenden Google bringt ein neues Pixel-Smartphone auf den Markt: Google Pixel 3a und 3a XL. Die größte Neuerung ist vor allem der Preis: Je nachdem, für welches Gerät man sich entscheidet, liegt der Preis zwischen 400 und 480 Euro. Ob das neue Google Pixel 3a und 3aXL mit der deutlich teureren Konkurrenz mithalten kann und was es mit dem mysteriösen Quietschen auf sich hat, erklärt euch Dennis in diesem Video.



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.