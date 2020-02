Google Pay- und Paypal-Nutzer klagen über seltsame Abbuchungen

Panagiotis Kolokythas

Derzeit beklagen sich Google-Pay-Nutzer über ungewöhnliche Aktivitäten auf ihrem Konto. Zum Teil werden hohe Beträge abgebucht.

Vergrößern So sehen die - noch nicht authorisierten - Abbuchungen aus, über die Google-Pay-Nutzer klagen © https://support.google.com/pay/thread/29529465?

Im Forum von Google Pay und hier im Forum von Paypal häufen sich seit dem Wochenende die Klagen von Nutzern über ungewöhnlich hohe Abbuchungen, die über Google Pay veranlasst wurden, mit denen die Nutzer selbst aber nichts zu tun haben. Ein Nutzer hatte am Sonntag gemeldet, dass über sein Google-Pay-Konto mehrere Zahlungen in verschiedenen Geschäften in den USA getätigt wurden. Anschließend meldeten sich immer mehr Nutzer, die ebenfalls solche ungewöhnliche Abbuchungen bemerkten. Offenbar sind Nutzer betroffen, die ihre Google-Pay-Konten mit ihrem Paypal-Konto verknüpft haben, um dann mit Google Pay überall kontaktlos zahlen zu können, wobei die Beträge dann über das bei Paypal hinterlegte Konto abgebucht werden.



Den in Google Pay aufgelisteten Aktivitäten zufolge, wurden die Abbuchungen vor allem in Geschäften der US-Supermarktkette Target veranlasst. Unter anderem in Filialen in New York.

Teils wurden die Auszahlungen noch nicht autorisiert, andere Nutzer melden allerdings, dass tatsächlich auch zum Teil hohe Beträge von ihren bei Google Pay über die Verknüpfung zu Paypal hinterlegten Kreditkarten abgebucht wurden. Und dies obwohl bei ihrem Google-Pay-Konto alle Sicherheitsmaßnahmen aktiv sind und eine Zahlung ohne Smartphone gar nicht hätte möglich sein können. Nutzer, die ihr Google Pay mit einem Paypal-Konto verknüpft haben, klagen in diesem Paypal-Forumsthread über die seltsamen Abbuchungen.

Google-Pay-Nutzer sollten überprüfen, ob über ihr Google-Pay-Konto ungewöhnliche und von ihnen nicht autorisierte Zahlungen getätigt wurden. Sollten Sie ebenfalls von dem Problem betroffen sein, dann sollten Sie sich umgehend mit Google Pay in Verbindung setzen. Wie Sie eine getätigte Zahlung anfechten, melden oder stornieren können, erläutert Google auf dieser Support-Seite. Den Support von Google Pay erreichen Sie über diese Website von Google.

Zusätzlich sollte auch Paypal umgehend informiert werden. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen, wie Sie sich mit dem Paypal-Kundenservice in Verbindung setzen können. Laut einem Forumsbeitrag im Google-Pay-Forum hat sich mittlerweile auch Google zu den Problemen geäußert. Zitiert wird aus einer Mail, laut der Google bereits an einer Lösung des Problems arbeite.