Google Maps zeigt Leihstationen für E-Scooter und E-Bikes

Denise Bergert

Google Maps zeigt nun in ausgewählten Städten Leihstationen für E-Bikes und E-Scooter der Firma Lime an.

Vergrößern Google Maps erweitert seine Optionen für die "letzte Meile". © Google

Google hat in dieser Woche den Funktionsumfang seines Navigationsdienstes Google Maps um Ausleihstationen für E-Scooter und E-Bikes des Anbieters Lime erweitert . Die Stationen erscheinen in der Anzeige „letzte Meile“. Neben den Kosten für die jeweiligen Fahrzeuge für die geplante Route zeigt die neue Google-Maps-Option auch gleich deren aktuellen Akkustand an.

Während die Funktion bereits seit einigen Monaten in den USA angeboten wird, kommen in dieser Woche weitere europäische und inernationalie Großstädte hinzu. In Deutschland ist das Feature leider aktuell noch nicht verfügbar. Möglicherweise ist das auf die noch nicht vollständig in Kraft getretene neue Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge zurückzuführen.

Zahlreiche Nachbarländer listen jedoch bereits Lime-Stationen in ihren Hauptstädten. Bei Kurzurlauben in folgenden Städten könnte sich die Anzeige von Leihstationen künftig als nützlich erweisen: