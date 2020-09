Google Maps zeigt Covid-19-Verbreitung an - so geht's

Hans-Christian Dirscherl

Google Maps zeigt nun auf dem Androiden und dem iPhone die Verbreitung von Covid-19 an.

Vergrößern Google Maps zeigt jetzt Covid-19-Inzidenzwert an © ambimages/Shutterstock.com

Google Maps zeigt bald die Verbreitung von Covid-19 an. Das teilte Google jetzt in einem Blogeintrag mit. Dabei handelt es sich um die „Covid Layer/Ebene in Maps“, die auf einen Blick auf der Google-Maps-Karte die Covid-19-Situation sichtbar machen sollen.



Um den Covid-19-Layer/Ebene einzuschalten, muss man die App Google Maps öffnen und dann oben rechts auf den Layer-/Ebenen-Button tippen (mit dem Sie sonst die gewünschte Kartenansicht auswählen). In dem dann ausfahrenden Auswahlmenü zeigt Google Maps jetzt bald auch das Icon „Covid-19 Info“ an. Tippen Sie darauf.

Vergrößern Hier wird die Ebene für den Inzidenzwert von Covid-19 bereits angezeigt. © Google

Auf der dann dargestellten Kartenansicht sehen Sie den 7-Tages-Durchschnitt der neuen Covid-19-Fälle auf 100.000 Einwohner berechnet - der sogenannte Inzidenzwert. Hierzu werden die Karten mit unterschiedlichen Farbtönen ja nach der Höhe des Inzidenzwertes eingefärbt und der Inzidenzwert sowie ein kleiner Verlaufspfeil stehen dabei.

Vergrößern So stellt Google Maps dann die Inzidenzwerte dar. © Google

Sie sehen also schon anhand der Farben auf den ersten Blick, wie viele Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus es wo gibt. Die Farbskala:

Grau: Weniger als 1 neuer Fall

Gelb: 1–10 neue Fälle

Orange: 10–20 neue Fälle

Dunkles Orange: 20–30 neue Fälle

Rot: 30–40 neue Fälle

Dunkelrot: Mehr als 40 neue Fälle



Die Covid-19-Layer sollen laut Google für alle Staaten verfügbar sein und werden bis hinunter auf die Stadt-Ebene angezeigt, sofern die erforderlichen Daten vorliegen. Die Infektionsdaten stammen unter anderem von der Johns Hopkins Universität, der New York Times und von Wikipedia.



Auf unserem Smartphone sind die Covid-10-Layer noch nicht verfügbar. Google will diese Covid-19-Ansicht aber noch im Laufe dieser Woche weltweit für Android und iOS bereitstellen.