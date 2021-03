Google Maps: Nutzer können Kartendienst korrigieren

Denise Bergert

Über eine neue Funktion in Google Maps können Nutzer den Kartendienst nun bearbeiten und fehlende Informationen ergänzen.

Vergrößern Google führt zwei neue Funktionen für Maps ein. © Google

Google hat in dieser Woche neue Funktionen für seinen Kartendienst Google Maps vorgestellt . Die Features sollen Nutzern die Möglichkeit geben, Informationen zu ergänzen und den Navigationsservice zu korrigieren. Mit dem Straßen-Editierungstool für die Desktop-Version von Google Maps können alle Maps-Nutzer mit einem Google-Account nun fehlende Straßen oder veränderte Straßenverläufe selbst in die Google-Maps-Karten einzeichnen. Hierzu genügt ein Klick auf das Menü, dann auf "Karte editieren" und "fehlende Straße". Auf diese Weise können Nutzer neue Straßen einzeichnen, die Namensgebung ändern, Einbahnstraßen vermerken oder falsche Straßenverläufe löschen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Google-Maps auf eine Straßensperrung hinzuweisen. Hier können dann etwa die Dauer oder der Grund eingetragen werden. Google prüft alle Vorschläge, bevor sie in Google Maps online gehen auf ihre Richtigkeit. Die neue Funktion wird den Angaben zufolge in den nächsten Monaten in mehr als 80 Ländern weltweit verfügbar gemacht.

Ebenfalls neu in den nächsten Monaten ist der neue Inhaltstyp "Foto Update" für Google Maps und Google Street View. Hier können Nutzer ein neues Foto für unterschiedliche Orte wie etwa einem Restaurant oder einem Wanderparkplatz hochladen und dazu einen kurzen Text verfassen. Auf diese Weise können sie etwa für andere Nutzer Anmerkungen hinterlassen, ob etwa ein Biergarten in den Nachmittagsstunden sonnig oder wie gut besucht ein bestimmtes Ausflugsziel zu einer bestimmten Zeit ist, ohne dafür extra ein Review schreiben zu müssen. Im Updates-Tab werden dann alle Nutzerbeiträge zu diesem Ort zusammengefasst.

Google Maps im Test: Gratis-Navigation mit exakten Verkehrslage-Informationen