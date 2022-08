Google Maps: Mit diesem neuen Feature sparen Sie jetzt Geld

Hans-Christian Dirscherl

Google Maps hilft jetzt in Deutschland beim Kraftstoffsparen. So funktioniert die neue Funktion für die Navigations-App.

Vergrößern Google Maps bekommt spannende Neuerung: Kraftstoffsparende Routen. © Google

Google führt die Anzeige kraftstoffsparender Routen nun auch in Deutschland ein. Das teilte Google in einem Blogeintrag mit. Wenn Sie künftig also Google Maps eine Route ermitteln lassen, dann zeigt Ihnen Google Maps neben der schnellsten Route zusätzlich auch die kraftstoffsparendste Route an, falls diese nicht ohnehin die schnellste ist. Auf einen Blick können Sie dann die relative Kraftstoffersparnis und den Unterschied in der geschätzten Ankunftszeit zwischen den Routen sehen und die für Sie am besten geeignete auswählen.

Google Maps bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung ein und soll so helfen, den potenziellen Kraftstoffverbrauch zu optimieren. In den Einstellungen von Google Maps können Sie festlegen, ob Google Maps standardmäßig die schnellste oder die kraftstoffsparendste Route anzeigen soll.



Weitere Einstellungen möglich

Sie können zudem Ihren Motortyp in Google Maps angeben. Sie haben die Wahl zwischen Benzin, Diesel, Hybrid oder elektrischem Antrieb – so kann die kraftstoffsparende Routenführung weiter optimiert werden, da die prozentualen Einsparungen und die empfohlene Route je nach Fahrzeugmotor variieren kann. Unter Datenschutzaspekten wichtig: Google erfährt so wieder etwas mehr über Sie.

In den USA und Kanada gibt es "Kraftstoffsparende Routen" auf Google Maps schon länger.

Ab wann verfügbar?

Google führt "Kraftstoffsparende Routen" ab sofort in Deutschland ein. In den kommenden Wochen soll diese Funktion allen Google-Maps-Nutzern (iOS und Android) zur Verfügung stehen. Auf unserem Smartphone stehen "Kraftstoffsparende Routen" bei Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung.

