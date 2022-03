Google I/O findet am 11. und 12. Mai 2022 statt

Denise Bergert

Die diesjährige Google-Entwicklerkonferenz startet am 11. Mai und wird komplett online verfügbar sein.

Vergrößern Die Google I/O 2022 findet wieder online statt. © Google

Google hat den Termin für seine jährliche Entwicklerkonferenz Google I/O bekannt gegeben . 2022 wird der Event am 11. und 12. Mai stattfinden. Wie schon im Vorjahr wird die Veranstaltung live im Internet übertragen.

Google I/O 2022 wird wieder eine Online-Veranstaltung

Google bestätigt zwar, dass es ein Live-Publikum im Shoreline Amphitheatre vor Ort geben wird, dieses soll jedoch aus Google-Mitarbeitern und einigen Partnern bestehen. Das bestätigte Ina Fried von Axios gegenüber dem IT-Magazin The Verge . Die Google I/O wird also auch in diesem Jahr eine reine Online-Veranstaltung sein. Die Registrierung soll im Verlauf dieses Monats starten. Eintrittskarten wird es nicht geben. Jeder der an der Konferenz virtuell teilnehmen will, kann dies laut Google auch tun.

Android 13 als Themenschwerpunkt

Die Google I/O wurde im Jahr 2020 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt. Im Jahr darauf kehrte der Event als reine Online-Veranstaltung zurück. 2021 zählten unter anderem Updates für Google Workspace, die Verschmelzung von Tizen und Googles Wear OS sowie die Material-You-Designs von Android 12 zu den großen Ankündigungen. In diesem Jahr könnte Android 13 zu den Veranstaltungsschwerpunkten gehören.