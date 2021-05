Google I/O 2021 im Live-Stream ab 19 Uhr: Android, 12, Pixel Watch & Co.

Panagiotis Kolokythas

Die Google I/O 2021 startet heute und wird traditionell mit einer Keynote eröffnet, die Sie hier im Live-Stream ansehen können.

Vergrößern Google I/O 2021 startet heute ab 19 Uhr mit einem Live-Stream der Keynote © Google

Google eröffnet seine diesjährige Entwicklermesse Google I/O 2021 (18. Mai bis 20. Mai) mit einer Keynote heute Abend um 19 Uhr (deutscher Zeit). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Entwicklermesse im vergangenen Jahr abgesagt. Dafür findet die Google I/O 2021 im Gegensatz zu den Vorjahren dieses Mal als digitaler Event statt und jeder Interessierte kann ohne eine Einladung kostenlos an allen geplanten Sessions teilnehmen, die sich an Entwickler richten. Mehr Informationen zum Programm finden Sie auf dieser Google-Website.



Die Keynote der Google I/O 2021 wird auch hier per Livestream im Web übertragen. Los geht´s am Dienstagabend (18.5.) um 19 Uhr deutscher Zeit. In der Keynote wird Google die wichtigsten Ankündigungen machen und neue Produkte ankündigen.



Das erwarten wir bei der Google I/O 2021 Keynote