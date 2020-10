Google: Gmail bekommt neues Logo

Denise Bergert

Google spendiert Gmail ein neues Logo und benennt die G-Suite-Software in Google Workspace um.

Vergrößern Das neue Gmail-Logo ist Teil von Google Workspace. © Google

Google hat heute ein neues Logo für seinen E-Mail-Service Gmail enthüllt . Nachdem Ende September bereits eine erste Skizze geleaked war, folgt nun das komplette Logo. Aus diesem wurde der stilisierte Briefumschlag entfernt. An seine Stelle tritt ein stilisiertes "M" mit den Google-Farben Rot, Blau, Grün und Gelb. Damit fügt sich das neue Gmail-Logo nahtlos in die Brand-Logos für Google Maps, Google Photos oder Chrome ein. Zusammen mit Gmail wurden unter anderem auch die Logos von Google Docs, Kalender, Meet und Sheets angepasst.

Die neuen Logos sind Teil der überarbeiteten G-Suite-Software, die von Google in Google Workspace umgetauft wurde. Zusammen mit neuen Logos und einem neuen Branding, bekommen die unterschiedlichen Tools der ehemaligen G-Suite auch neue Features. So ist über den Chat nun beispielsweise das Öffnen eines Textdokuments oder der Start eines Video-Anrufs innerhalb einer Präsentation möglich. Weitere neue Funktionen sollen in den nächsten Wochen in allen Workspace-Apps folgen. Bei den Preismodellen führt Google ab heute außerdem eine Business-Plus-Mitgliedschaft ein. Sie kostet 15,60 Euro pro Nutzer und Monat. Enthalten sind 5 TB Cloud-Speicher, Videokonferenzen mit bis zu 250 Teilnehmern, erweiterte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen sowie E-Discovery und Aufbewahrung von E-Mail-Adressen.