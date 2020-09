Google: Details zum neuen Chromecast geleaked

Denise Bergert

Fotos und Videos zeigen Googles neuen Chromecast mehrere Tage vor dem Verkaufsstart im Detail.

Vergrößern Details zu Amazons neuem Chromecast geleaked. © Reddit / fuzztub07

Mehrere Tage vor der offiziellen Enthüllung in den USA war Googles neuer Chromecast als "Chromecast with Google TV" bereits bei der Handelskette Walmart erhältlich. Dem Reddit-Nutzer fuzztub07 ist es gelungen, eines der Geräte zu kaufen und auszuprobieren. Über die Foren-Plattform Reddit gibt er Nutzern nun ausführliche Einblicke in die neue Hardware. Neben einem Unboxing-Video und zahlreichen Fotos der Hardware, veröffentlichte fuzztub07 auch mehrere Videos, die das TV-Menü des neuen Chromecast zeigen. Bei Reddit beantwortete der Nutzer zudem zahlreiche Fragen zum Chromecast .

Der neue Chromescast ist im Kern ein Android-TV-Streaming-Gerät mit neuem Google-TV-Branding. Die Hardware wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert, unterstützt jedoch auch Chromecast-Streaming über kompatible Apps. Der Chromecast wird an den TV angeschlossen. Über das Menü haben Nutzer Zugriff auf unterschiedliche Streaming-Dienste wie Disney+, Amazon Prime Video, Youtube, Netflix oder Spotify. Im Menü finden sich auch mehrere Gaming-Kategorien mit Spielen, die sowohl die Chromecast-Fernbedienung als auch das Gamepad unterstützen. Support für Googles Streaming-Dienst Stadia gibt es jedoch nicht.

Dem Bericht von fuzztub07 zufolge, spielt der Chromecast 4K- und HDR-Inhalte ab, erlaubt den Sideload von APKs aus unbekannten Quellen, unterstützt mehrere Nutzer-Accounts sowie die Verbindung von Bluetooth-Kopfhörern. Bei Walmart war das Gerät für 49,98 US-Dollar (umgerechnet 42,96 Euro) erhältlich. Die offizielle Enthüllung des neuen Chromecast soll am 30. September erfolgen. Aus welchem Grund die Hardware bereits bei Walmart verkauft wurde, ist nicht bekannt.