Google Assistant für Android Auto in Deutschland verfügbar

Googles digitale Assistentin Google Assistant wird ab heute für Android-Auto-Nutzer in Deutschland ausgeliefert.

Vergrößern Android Auto unterstützt ab sofort den Google Assistant in Deutschland. © Google

Seit Anfang des Jahres ist Googles Assistant für Android Auto in den USA verfügbar, in dieser Woche startet der Internetkonzern nun auch den Roll-Out in Deutschland . Nach und nach ist die Assistentin so auch für deutsche Android-Auto-Nutzer verfügbar.

Android Auto ist in mehr als 500 Modellen von über 50 Fahrzeug-Herstellern verfügbar, darunter Volkswagen, Volvo, Alfa Romeo und Mercedes Benz. Bei kompatiblen Fahrzeug-Modellen kann der Google Assistant mit angeschlossenem Smartphone direkt über das Auto-Display genutzt werden. Ist das Fahrzeug nicht kompatibel, können Nutzer Android Auto auch über ihr Smartphone aktivieren.

Der Google Assistant für Android Auto ermöglicht im Fahrzeug die Nutzung zahlreicher Funktionen per Sprachbefehl. So lassen sich mit der Stimme unter anderem Playlisten von Google Play Musik oder Spotify starten, Wegbeschreibungen über Waze oder Google Maps anfordern, Nachrichten schreiben oder Smart-Home-Geräte steuern.

In den USA ist der Google Assistant für Android Auto bereits seit Anfang 2018 verfügbar. Seit dem Launch wurden laut Google mehr als 10 Millionen Nachrichten verschickt und Navigationsrouten abgefragt.