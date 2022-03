Google Aloud: Neues Tool erleichtert Synchronisation von Videos

Denise Bergert

Mit Google Aloud können Youtuber ihren Videos nun Tonspuren in mehreren Sprachen hinzufügen.

Vergrößern Google Aloud übersetzt Videos in eine andere Sprache. © Google / Area 120

Google und die Inhouse-Entwickler von Area 120 wollen helfen, die Sprachbarriere von Youtube-Videos zu überbrücken. Mit dem experimentellen Projekt Google Aloud können Youtuber ihren Videos nun Tonspuren in anderen Sprachen hinzufügen . Aktuell stehen Spanisch und Portugiesisch zur Auswahl. In Kürze sollen auch Hindi, Indonesisch und weitere Sprachen folgen.

Google Aloud erstellt automatisch eine weitere Tonspur

War das Hinzufügen einer übersetzten Tonspur für viele Inhalte-Ersteller bislang zu zeitaufwändig und teuer, soll diese Aufgabe Google Aloud nun im Handumdrehen ohne großen Aufwand bewerkstelligen. Dafür greift die Funktion auf Audioseparation, maschinelles Übersetzen und Sprachsynthese zurück. Youtube müssen lediglich ihr Video und Untertitel dafür bereitstellen. Sind letztere nicht vorhanden, können die automatisch generierten Untertitel von Google Aloud genutzt werden. Nach einer Überprüfung der Transkription kann der Erstellungsvorgang gestartet werden.

Das Angebot von Videos in einer zusätzlichen Sprache könnte laut Area 120 für Youtuber neue Zuschauerkreise erschließen. „In unseren Experimenten haben wir zweistellige Zuwächse an Aufrufen nur durch die Synchronisation in eine zusätzliche Sprache gesehen,“ so das Unternehmen.

Früher Zugang für Übersetzungen in Spanisch und Portugiesisch

Wer Google Aloud in seinen Videos für übersetzte Tonspuren nutzen will, muss dies in der Videobeschreibung, im angehefteten Kommentar oder im Abspann offenlegen. So die Anforderungen seitens Google. Interessierte Youtube können ab sofort einen frühen Zugang zu Google Aloud beantragen. Den Mutmaßungen zufolge könnte der Dienst nach der Testphase direkt in Youtube integriert werden.