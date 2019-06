Gog.com verschenkt Toonstruck - Summer-Sale-Finale

Panagiotis Kolokythas

Gog.com verschenkt aktuell das Point-and-Click-Adventure Toonstruck. Der Summer-Sale endet in Kürze.

Vergrößern Derzeit gratis auf Gog.com: Toonstruck

Auf Gog.com ist ab sofort und noch bis zum 16. Juni das 2D-Point-and-Click-Abenteuer Toonstruck von Interplay/Burst aus dem Jahre 1996 kostenlos erhältlich. Das Spiel ist unter Windows, Linux und MacOS lauffähig. Die Systemvoraussetzungen fallen - nicht zuletzt aufgrund des Alters des Spiels - moderat aus. Toonstruck gibt es außerdem komplett in deutscher Sprache (Audio und Text).



Aus der Spielebeschreibung zu Toonstruck:

Mal Block ist ein Cartoonzeichner und wird von seinem Chef Sam Schmaltz mit einer langweiligen Aufgabe betraut. Deprimiert von seiner kreativen Blockade dabei, schläft der Zeichner während der Arbeit ein. Als er am nächsten Tag aufwacht und seine eigene Cartoon-Show im Fernsehen sieht, wird er plötzlich in den Bildschirm gesaugt und in die bunte 2D-Cartoonwelt transportiert. Nun bist du gefragt. Um wieder nach Hause zu kommen, musst du die Geheimnisse dieser Welt aufdecken, bevor du für immer hier gefangen bleibst. Doch bevor du wieder gehen kannst, musst du den Bewohnern von Niedlingen – ja, so heißt der Ort – helfen. Dafür muss er sich dem bösen Grafen Widerlus entgegen stellen und ein abgedrehtes Rätsel nach dem anderen lösen.

Eine verrückte Welt voller bizzarer Charaktere – und hier reden wir erstmal nur von den Menschen...

Im Original mit vielen bekannten Stimmen wie Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft), Dan Castellaneta (Homer Simpson) und Tim Curry (Gabriel Knight, Rocky Horror Picture Show)!

Über 75 Orte voller Puzzles warten auf dich!

Toonstruck auf Gog.com gratis herunterladen



Gog.com: Finale des Summer-Sales naht

Auf Gog.com findet aktuell auch d as große Summer Sale Festival statt. Die Rabattaktion nähert sich langsam dem Ende. Zahlreiche Spiele sind derzeit noch im Angebot erhältlich und Sie können bis zu 90 Prozent sparen.

Ein paar Angebots-Highlights: